Bankadan kredi çeken kişinin ölümü halinde borç ne olur?

Günümüzde pek çok kişi bankalar tarafından sunulan kredi hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu kişilerin başlarına beklenmedik durumlar gelerek vefat etmeleri sonucunda çekilen kredilerin borçlarının ne olacağı halk arasında merak edilen konulardan biri olarak araştırılmaktadır.

Bankadan Kredi Çeken Kişi Ölürse Ne Olur?

Bankadan kredi çeken kişilerin vefat etmeleri sonrasında kişinin hayat sigortasının olup olmaması büyük önem arz etmektedir. Hayat sigortasının yapılması pek çok banka tarafından müşterilere tavsiye edilmektedir. Ancak bu sigorta çoğu müşteri açısından gereksiz olarak görülmektedir.

Hayat sigortası kişilerin başlarına bir sıkıntı geldiğinde borcun ödenmesini sağlamaktadır. Kişilerin vefat etmesi durumunda hayat sigortası sayesinde sigorta şirketinin kredi borcunu ödemesi söz konusu olmaktadır. Ancak bu durumda bazı istisnai durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Hayat Sigortasının Geçerli Olmadığı İstisnai Durumlar

Borçlu olan kişinin ölüm sebebinin intihar ve benzeri durumlar olması halinde sigorta şirketi borcu üstlenmez.

Krediyi kullanan kişilerin sigortayı yaptırdıkları esnada herhangi bir ölümcül hastalığı varsa ve poliçede belirtmemişse sigorta bu borçları üstlenmez.

Hayat Sigortası Yaptıran Kişi Vefat Ederse Ödenen Kredi Geri Alınır mı?

Hayat sigortaları kimi zaman geçerli olmamaktadır. Bu durumlar aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi belirtilmektedir.

Hayat sigortası yaptıran kişinin vefat etmesi durumunda ödenen kredinin geri alınması mümkün olmaktadır. Sigorta şirketleri borcun tümünü ödemekle yükümlüdürler. Bu bağlamda ödenmiş olan kısım da verilmektedir. Fakat bazı sigorta şirketleri sözleşmelere bununla ilgili bir madde eklemektedirler. Bu maddenin eklenmesi durumunda borcun yalnızca kalan bölümü ödenmektedir.

Hayat Sigortası Yaptırmayan Kişiler Vefat Ettiğinde Borç Ne Olur?

Hayat sigortası yaptırmamış müşterilerin vefat etmesi durumunda üstlerindeki borçların tümü yasal varislere kalmaktadır. Bu borç yasal varisler tarafından reddedilebilmektedir. Reddi miras yapılarak borçların yasal varislere kalınması engellenebilir. Ancak bu durumda ölen kişiden kalan mirasın tümü reddedilmektedir.

Diğer yandan vefat eden kişilerin krediyi çekerken kefil göstermesi durumunda banka kefil gösterilen bu kişiyi de inceleme altına almaktadır.

Vefat Eden Kişilerin Kredi Kartı Borçları Ne Olur?

Vefat eden kişilerin kredi kartlarında borçları olması durumunda da aynı kredi çekmekte olduğu gibi borçlar yasal varislere kalmaktadır. Kişinin sigortası olması durumunda bu borç da sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Ancak şirketlerin ödeyeceği miktar poliçede belirtildiği kadar olacaktır.