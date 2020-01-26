Bankadan satılık hacizli araçlar nasıl, nereden alınır?

Bankalar üzerinde haciz bulunan arabaların atışını yapmaktadır. İcralık olan arabalar bu yolla daha ucuz satılmaktadır. Arabaların oldukça yüksek seyreden fiyatları sebebiyle icralık arabaların satın alması oldukça tercih edilmektedir.

Araçların Satış İhalesi Nasıl Gerçekleştirilir?

Bankalar kendilerine olan borcunu ödemeyen müşterilerinin üzerindeki mallara icra getirebilirler. Bu yolla üzerinde icra bulunan araçları da daha uygun fiyatlar ile satışa çıkarmaktadırlar. Bankalar bu araçları ihale ile satmaktadır ve en uygun teklife göre aracın satışı yapılmaktadır. Araç bu yolla satılmazsa araç sahibine de şans tanınmaktadır.

İhale için önce bankaya başvuru yapılmalıdır. Bazı bankalar için şubeden bazı bankalar ise intenet üzerinden başvuru kabul edilmektedir. İhalenin ilk koşulu aracın fiyatı üzerinden %5 payını bankaya yatırmaktır. Yani 100.000 TL bir aracın ihalesi için 5.000 TL ödenecektir. Bu dışında doldurulması gereken bir şartname bulunmaktadır.

Bankaların Araç Şartnamesi

Aracın bulunduğu adres

Aracın istenildiği zaman hangi adreste görülebileceği

Aracın vergilendirme durumu

Aracın satışı ile ilgili fatura, dekont ve KDV ödeme durumu

Araç satış ihalesine Online olarak katılmanın yöntemi ve ayrıntıları

Araç için teklif verme ve artırma yolları

Satış yöntemi ve ayrıntıları

Araç için teminat miktarını belirleme

Araç için teminat yatırma ve diğer hususlar

Bankanın müşteri belirleme hakkı

Başvuru için gerekli belgeler ve evraklar

Teklif verilmesinin ardından ihalenin başlama süresi

Araç satışının noterden gerçekleşme usulü

Banka tarafından bildirilecek diğer hususlar

Bankadan Araç Alımında Gereken Belgeler

%5 oranda teminatın ödendiğini gösteren dekont

Kimlik belgesi

Şirket adına yapılan alımlarda şartnameyi imzalayan kişinin yetkili olduğunu ispatlayan imza sirküleri

Vergi levhası

Ticaret sicil gazetesi

Bankadan Araç Alımında Teklif Nasıl Sunulur?

Bankaya başvuruda ulunan kişilere bir kullanıcı adı ve şifre verilir. Bu şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yapılabilmektedir. Şirket sahipleri için vergi no, kişiler için TC kimlik no kullanıcı adı olarak kullanılır Sisteme giren kişiler teklif sunabilirler.