Bankadan satılık hacizli araçlar nasıl, nereden alınır?

Bankalar üzerinde haciz bulunan arabaların atışını yapmaktadır. İcralık olan arabalar bu yolla daha ucuz satılmaktadır. Arabaların oldukça yüksek seyreden fiyatları sebebiyle icralık arabaların satın alması oldukça tercih edilmektedir.
Araçların Satış İhalesi Nasıl Gerçekleştirilir?
İhale için önce bankaya başvuru yapılmalıdır. Bazı bankalar için şubeden bazı bankalar ise intenet üzerinden başvuru kabul edilmektedir. İhalenin ilk koşulu aracın fiyatı üzerinden %5 payını bankaya yatırmaktır. Yani 100.000 TL bir aracın ihalesi için 5.000 TL ödenecektir. Bu dışında doldurulması gereken bir şartname bulunmaktadır.
Bankaların Araç Şartnamesi
- Aracın bulunduğu adres
- Aracın istenildiği zaman hangi adreste görülebileceği
- Aracın vergilendirme durumu
- Aracın satışı ile ilgili fatura, dekont ve KDV ödeme durumu
- Araç satış ihalesine Online olarak katılmanın yöntemi ve ayrıntıları
- Araç için teklif verme ve artırma yolları
- Satış yöntemi ve ayrıntıları
- Araç için teminat miktarını belirleme
- Araç için teminat yatırma ve diğer hususlar
- Bankanın müşteri belirleme hakkı
- Başvuru için gerekli belgeler ve evraklar
- Teklif verilmesinin ardından ihalenin başlama süresi
- Araç satışının noterden gerçekleşme usulü
- Banka tarafından bildirilecek diğer hususlar
Bankadan Araç Alımında Gereken Belgeler
- %5 oranda teminatın ödendiğini gösteren dekont
- Kimlik belgesi
- Şirket adına yapılan alımlarda şartnameyi imzalayan kişinin yetkili olduğunu ispatlayan imza sirküleri
- Vergi levhası
- Ticaret sicil gazetesi
Bankadan Araç Alımında Teklif Nasıl Sunulur?
Bankaya başvuruda ulunan kişilere bir kullanıcı adı ve şifre verilir. Bu şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yapılabilmektedir. Şirket sahipleri için vergi no, kişiler için TC kimlik no kullanıcı adı olarak kullanılır Sisteme giren kişiler teklif sunabilirler.