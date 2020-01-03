Bankaların 2. El taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Günümüzde en çok araba satışları İkinci el olan araba modellerinde yapılmaktadır. İkinci el araç satın almak isteyen kişiler yeterli finansman için bankaların kredilerine başvuru yapmaktadır. Bankalardan kredi alırken hangi model araçlara kredi verildiğine dikkat edilmelidir. Çünkü bankalar her araç için kredi vermemektedir.

2. El Araç Kredisi İçin Şartlar

Bankalardan kredi alacak kişilerin ilk olarak kredi notlarına bakılmaktadır. Bankalarla icralık, hacizlik durumları olan kişilere kredi desteği verilmemektedir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler kredi alabilir.

Kredi notunun yanı sıra başvuru yapan kişinin ekonomik durumu da önemlidir. Taksit yapılırken aylık gelirin yarısı olacak şekilde ayarlama yapılmalıdır. Bankalar 2. El araçlar için kredi verirken aracın yaşına önem vermektedir. Aracın yaşı 5 ila 10 arasında ise bankalar taşıt kredisi verecektir.

Bankaların Araç Kredisi Faiz Oranları

Bankaların kredi faiz oranları değişiklik göstermektedir. Kredi faiz oranları değiştiği için krediler müşterilere göre değişiklik gösterebilir. Bankaların ikinci el araçlar için sunduğu kredilerin faiz oranları aşağıdaki gibidir:

- Ziraat Bankası: %1,05

- Vakıfbank: %1,05

- Halkbank: %1,05

- Türkiye Finans Katılım Bankası: %1,04

- Garanti BBVA: %1,23

- İş Bankası: %1,10

- Fibabanka: %0,89

- Akbank: %1,15

Yaşı Büyük Araç İçin Nasıl Kredi Alınır?

Bankalar ikinci el araçlar için kredi verirken aracın yaşına dikkat etmektedir. Şekerbank en fazla 15 yaşına kadar olan araçlar kredi vermektedir. Yaşı büyük araç satın almak isteyen kişiler bankalardan ihtiyaç kredisi alabilir. İhtiyaç kredileri 100 bin TL’ye kadar verilmektedir. İhtiyaç kredisiyle alınan araç için 60 ay vade imkanı sağlanacaktır.

Kredi notu iyi olan kişiler ihtiyaç kredisini gelir belgesiz olarak alabilir. Yaşı büyük bir araç satın alacak kişiler bankalardan ihtiyaç kredisi alarak araçlarını satın alabilir.