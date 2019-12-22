Bankaların 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları

Yeni yıla sayılı günler kala bazı bankalar yılbaşına nakitle, ihtiyaçlarını karşılayarak veya farklı yerlerde girmek isteyenler için yılbaşına özel kampanyalı krediler sunmakta. Yeni yıla özel kampanyalı kredi imkanları ile bankalar uygun faiz oranları, uygun taksitler, taksitleri erteleme olanağı gibi birçok avantaj veriyor.

Yeni yıla girmenin yeni umutlar getireceği düşüncesi ile 2020 yılına girerken birçok banka, müşterilerine uygun fırsatlar sunuyor. Yeni yıla sayılı günler kala yeni yıl kredisi kampanyaları düzenleyen bankalar, 60 aya varan vade, yüzde 0,98 ‘den başlayan faiz oranları ve kredi taksiti erteleme seçenekleri ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Bankaların yeni yıl kampanyaları

Denizbank

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan DenizBank, yeni yıla özel ihtiyaç kredisi kapsamında yüzde 0,99 oranından başlayan faiz oranlarıyla 60 aya varan taksit seçenekleri sunuyor. Denizbank’ta yeni yıl kredisi kampanyası dahilinde kredi limiti 80.000 lira olarak belirlenmiştir. Denizbank ayrıca yılbaşı kredisi için banka şubesine gitmeksizin kredi kullanma imkanı veriyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler, cep telefonundan, ” YENIYIL ” yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3280 ‘e kısa mesaj atarak başvuru işlemini başlatabilir veya başvuru formunu doldurabilirler.

QNB Finansbank

Şekerbank

QNB Finansbank, yeni yıl kampanyası dahilinde müşterilerine imkan sunan diğer bir bankadır. QNB Finansbank’ta yılbaşına özel günde 15 Lira’dan başlayan taksitlerle 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanma imkanı vermektedir. Ayrıca dileyenlere 3 ay taksit erteleme imkanı sağlanan kampanyada aylık yüzde 0,99 olan faiz oranı, müşterilere göre (kredi notuna göre) değişiklik gösterilebiliyor. 60 ay vadeye kadar kullanılabilen ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank müşterileri intenet ya da cep şubesini kullanabilir.

Şekerbank’ta yeni yıla özel kredi kampanyası sunmaktadır. Şekerbank, bireysel müşterilerinin yeni yıl öncesi tüm finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kredi kampanyası başlatmıştır. Yeni yıl kredisi kampanyasında günde 8 TL ‘den başlayan taksit seçenekleri ile 3 ay taksit erteleme imkanı da vermektedir. Bu kampanya, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Altenatif Bank

Yeni yıl için özel kredi kampanyası sunan Altenatif Bank, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için yılbaşı kredisi sunuyor. Altenatif Bank’ın yılbaşı özel kredisini kullanmak isteyenler yüzde 1,04‘ten başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade imkanlarından yararlanabilmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA yeni yıl kredisi sunan diğer bir bankadır. Bankanın yeni yıl kredi kampanyası ile, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99 oranından başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. 31 Aralığa kadar devam edecek kampanya kapsamında müşteriler, 100 bin Lira’ya kadar ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.