Bankaların çağrı merkezlerine yeni düzenleme geldi, 60 yaş üstü direkt bağlanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) 'Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik' hakkında bir takım değişikliklere gitti. Yapılan değişiklikte ise bankaların çağrı merkezi hizmet seviyesi ile kalitesine dair kurallar belirlendi.

Buna göre; Çağrı merkezi için hesaplanası öngörülen karşılanma oranı aylık olarak en az yüzde 95, hizmet seviyesinin aylık en az yüzde 80 olması, çağrı merkezine yapılan aramalarda ise ulaşılabilirlik seviyesinin yıllık olarak en az yüzde 95 olarak belirlenmesi gerekecek. Yönetmelik gereği, bankanın satış ve pazarlama amaçlı aramaları yeniden düzenlenerek söz konusu aramalrın pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılamasını diğer günler için yapılan aramaların ise Türkiye saatiyle 09.00-20.00 arasında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Ayrıca; , banka kartı kullanıcısı kart iptal talebi için banka çağrı merkezini araması yeterli olacak ve hesabın bulunduğu şubeye gitmesine gerek kalmayacak. Yönetmelikte yapılan en önemli değişiklik ise 60 yaş üzeri vatandaşlara getirilen yeni uygulama oldu. Alınan karar gereği, 60 yaş ve üstü vatandaşlar bundan sonra telefon bankacılığında doğrudan müşteri temsilcisine bağlanacaklar. Bu amaçla, 60 yaş ve üstü vatandaşlara ana menüde herhangi bir tuşlama gerekmeden doğrudan çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak.

Müşteri temsilcilerinin vatandaşlara verdiği hizmetin kalitesi yönetmelikle belirlenen kriterler dikkate alınarak bireysel bazda aylık olarak ölçülürken; bankalar hizmet seviyesi ve çağrı merkezi hizmet kalitesine ilişkin her düzenli olarak aldıkları ölçümleri ve banka çağrı merkezi iletişim numaralarını raporlamaya konu ay sonunu takip eden 15 iş günü içerisinde BDDK'ya bildirecek.