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Bankaların düşük faizli 2020 yeni yıl ihtiyaç kredileri

2020 yılına çok az bir süre kala bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Yılbaşında ve hemen sonrasında güzel vakit geçirmek isteyen ve nakit sıkıntısı olan vatandaşlar da bankaların sundukları kredileri araştırmaya başladı. Bu bağlamda en fazla araştırılan başlık bankaların düşük faizli 2020 yeni yıl kredileri oldu. İşte 2020 yılında kullanılabilecek düşük faizli yeni yıl kredileri.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:44
Bankaların düşük faizli 2020 yeni yıl ihtiyaç kredileri

2020 yılına az bir süre kala pek çok intenet kullanıcısı bankaların 2020 yılında yapacağı kampanyalı kredileri araştırmaya başladı. Yeni yılda yeni umutları olan, hayalleri ve planları olan pek çok kişi nakit sıkıntısı çektiğinde bankalara başvurarak kredi çekmeyi düşünmektedir.

Yeni yıl kredileri 2020

Yeni yıla girilmek üzere olmasından dolayı nakit sıkıntısı çeken ve yılbaşında güzel vakit geçirmek isteyen pek çok kişi bankaların sunduğu kredileri araştıran vatandaşlar bankaların sunduğu yüksek vade ve düşük faiz oranlarını araştırmaktadır. Yeni yılda bankaların büyük bir çoğunluğu 60 ay vade olanağı ve %0,98 faiz oranı bulunması ayrıca alınan kredinin ödemelerinin 3 ay erteleniyor olması kişileri kredi çekmeye itiyor.

Şekerbank yeni yıl kredisi

Yeni yıla özel olarak kredi veren bankaların başında Şekerbank vermektedir. Şekerbank bireysel müşterilerine yılbaşı öncesinde ihtiyaç kredisi sunarak, yeni yılı bir nebze olsun rahat geçirmelerini isteyen bankalardan birisidir. Banka müşterilerine günde 8 TL’den başlayan ödeme fırsatları ile 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaktadır. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacaktır.

Garanti BBWA yeni yıl kredisi

Garanti BBWA’nın yeni yıl kredisi kapsamında verdiği kredi çalışan esnaf ve emeklilere %0,99 oranından başlayan faiz imkanları sunuyor. Kampanyanın 31 Aralık tarihinde son bulacağı ve 100.000 TL’ye kadar kredi vereceği açıklana bilgiler arasında.

Yapı Kredi yeni yıl kredisi

Yapı Kredi Bankası’nın yeni yıl için sunduğu kredide 60 aya varan vade imkanları ve düşük faiz imkanları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yapı Kredi Bankası gelir durumuna göre ön onaylı limit seçeneği imkanını da sunmaktadır. İstenildiği takdirde kredinin ödemeleri 3 ay sonra başlayacaktır.

Altenatifbank yeni yıl kredisi

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı kampanyası düzenleyen bir diğer banka AltenatifBank oldu. Yılbaşında kullanılacak kredi için 60 ay vade seçeneği ve %1,04 faiz oranlarını kullanıcılara sunacak olan bankanın krediden yararlanma son günü 31 Aralık olarak açıklandı.

QNB Finansbank yeni yıl kredisi

Günde 15 TL’den başlayan taksit imkanları ile 15.000 TL kredi imkanı sunan banka QNB Finansbank’tır. Kredi için 60 ay vade ve aylık %0,99’dan başlayan faiz oranları sunulmaktadır. Ayrıca müşteriler intenet veya cep telefonu bankacılığından başvuru yapabilirler.

Denizbank yeni yıl kredisi

Denizbank’ta yeni yıl kredisi veren bankalar arasında yerini almaktadır. Buna göre Denizbank alık %0,99’dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade seçeneği sunmaktadır. Kredi üst limitini 80.000 TL olarak belirleyen Denizbank yılbaşı kredisini şubelere gitmeden  cep telefonundan, ” YENIYIL ” yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3280 ‘e kısa mesaj atarak başvuruyu gerçekleştirme imkanı da sunmaktadır.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:44
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