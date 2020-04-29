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Bankaların konut kredisi kampanyalarının artması ile sıfır ve ikinci el daireler için farklı faiz oranları güncellenen oranlarla en uygun konut kredisi faizi sıfır ve ikinci el için ne kadar oldu?

Bankaların konut kredisi kampanyalarının artması ile sıfır ve ikinci el daireler için farklı faiz oranları güncellenen oranlarlar en uygun konut kredisi faizi sıfır ve ikinci el için ne kadar oldu merak ediliyor. Bankalar faiz oranlarını düşürdü. İşte güncellenen faiz oranları sonrası konut kredisi faiz oranları…

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:12
Bankaların konut kredisi kampanyalarının artması ile sıfır ve ikinci el daireler için farklı faiz oranları güncellenen oranlarla en uygun konut kredisi faizi sıfır ve ikinci el için ne kadar oldu?

Korona virüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle Merkez Bankası faiz oranlarını 100 baz puan düşürdü. Bu düşüşün ardından bankalarda faiz oranlarını güncelledi. Güncellenen faiz oranları sonrası konut, araç ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. Vatandaşlar bankaların yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı.

Özellikle 2019 yılının sonlarına doğru konut kredilerinde büyük bir artış yaşanmıştı. Yaşanan bu artış nedeniyle konut alım satımı da hız kazanmıştı. Ancak bankaların yüksek faiz oranları bu durumu sekteye uğratmıştı.

Özellikle kamu bankaları bu durumu göz önüne alarak 2020 yılının başında konut kredisi faiz oranlarını %0,79’a kadar düşürmüştü. Ancak sıfır konut alımlarında yapılan bu indirime rağmen satışlar istenen seviyeye çıkmamıştı.

Sıfır konutların yüksek fiyatları nedeniyle vatandaşlar ikinci el konut alımlarına yöneldi. Türkiye tarihinde ilk kez Mart ayında satılan konut sayısı bir önceki yıla göre %22,8 azaldı. Bu durumun ardından bankalar ikinci el konut kredileri de dahil olmak üzere konut kredisi faiz oranlarını düşürdü.

Tabi bu düşüşün asıl nedeni korona virüs ancak yaşanan faiz indirimi sonrası uygun faizler sayesinde birçok kişi ev sahibi olmayı istiyor. Yapılan araştırmalara göre sıfır konutlar için 300.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 10 yıl vade için aylık taksitleri 3.900 TL oluyor. Toplam anapara ve faiz geri ödemesi de 465.500 TL’ ye denk geliyor.

Aynı miktar ikinci el konut kredilerinde aylık 4.100 TL’ye denk gelirken, geri ödeme tutarı ise 489.000 TL oluyor.

Nisan ayı sonunda yenilenen faiz oranlarıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ta sıfır evler için geçerli olan %0.79 seviyesine düşürdü.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 20:12
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