Bankaların Ramazan bayram kredisi kampanyaları kredi miktarları ve vade ve faiz oranları

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala bazı bankalar müşterilerine özel olarak kredi kampanyaları başlattı. Bankalar bayram kredisi için müşterilerine uygun faiz oranı ve vadelerle kredi verecek. Odeabank, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası gibi bankalar bayrama özel olarak kredi verecek.

Ramazan Bayramı’na Özel Kredi Veren Bankalar

-Denizbank,

-İş Bankası,

-Vakıflar Bankası,

-Türkiye Ekonomi Bankası,

-T.C. Ziraat Bankası,

-Halk Bankası,

-Garanti Bankası,

-Denizbank,

-Odeabank

Bankalar bayram kredilerinde uygun faiz oranları ve ödeme planı oluşturmaktadır. Ayrıca kampanya kapsamında dosya masrafı alınmamaktadır.

İş Bankası Bayram Kredisi

İş Bankası “Anında Bayram Kredisi” kapsamında belirledikleri faiz oranlarıyla 50 bin TL’ye kadar kredi vermektedir. Ayrıca 60 aya kadar vade ve 90 güne kadar ödemesiz kredi kullanma fırsatı da sağlanmaktadır. İş Bankası’ndan bayram kredisi almak isteyen kişiler mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

İşCep’ten Anında Bayram Kredisi için; “Krediler” > “Anında Kredi Başvuru” veya “Başvurular” > “Kredi” > “Anında Kredi” adımlarının takip edilmesi gerekmektedir.

İntenet bankacılığından başvuru yapmak isteyen kişiler de; “Kredilerim” > “Anında Kredi” veya “Başvuru-Ürünler” > “Anında Kredi” adımlarını takip ederek başvurularını tamamlayabilir.

Akbank Bayram Kredisi

Akbank bayram kredisinde 3 ay ertelemeli 60 aya kadar vade imkanı sağlamaktadır. Ayrıca ilk ödeme planı 92 güne kadar ertelenebilir ve bu kredinin vadesi 57 aya kadar çekilebilmektedir. Ödemesiz dönemlerin ardından ertelenen faizi tahsil edilmektedir.

Akbank bayram kredisi başvuruları mobil uygulama, intenet bankacılığı ve banka şubelerinden yapılabilmektedir. Ayrıca SMS üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

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