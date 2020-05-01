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Bankaların Ramazan bayramı krediye kampanyaları

Bankaların Ramazan Bayramı krediye kampanyaları belli oldu. İşte Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyaları ve daha fazlası.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:04
Bankaların Ramazan bayramı krediye kampanyaları

Bankalar, yapmış olduğu açıklamalarda bayram kredi kampanyası düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen bayram kredilerinde başvuru detayları ve kredi faiz oranları da duyuruldu.

Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 yılında Ramazan ayı geçtiğimiz hafta itibariyle başlamış oldu. Ramazan ayı 2020 yılında 30 gün olacak. 30 günlük oruçtan sonra 24 Mayıs 2020’de Ramazan Bayramı teşrif edecek.

Bayram kredisi başvuru detayları

İş Bankası bayram kredi kampanyası

İş Bankası tarafından her yıl geleneksel olarak bayram kredisi kampanyaları başlatılmaktadır. Bu yıl, düşük faizli Ramazan Bayram kredileri başvuruları alınmaktadır.

Ziraat Bankası Bayram kredisi kampanyası

Ziraat Bankası bütün bayramlardan önce ihtiyaç kredi kampanyası başlatmaktadır. Ziraat Bankası tarafından bayram kredisi için başvurular başlamıştır.

ING Bank bayram kredisi kampanyası

ING, her yıl bayram kredi kampanyası düzenlemektedir. Düzenlenen bayram kredisi çerçevesinde uygun faizlerle kredi verilmektedir.

Garanti BBVA bayram kredisi kampanyası

Garanti BBVA ihtiyaç kredileri ve KOBİ kredisi çerçevesinde bayram kredisi düzenlemektedir.

Vakıfbank bayram kredisi kampanyası

Vakıfbank, bayram öncesinde uygun faizlerle bayram kredisi kampanyası başlatılmaktadır. Bu bayram öncesinde bayram kredileri için başvurular alınıp, binlerce TL kredi finanse edilecek.

QNB Finansbank bayram kredisi detayları

QNB Finansbank’ın yapmış olduğu açıklamalara göre; 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isterseniz düşük faiz oranına bağlı olarak taksit tutarı 336.05 TL olacaktır. Banka tahsis ücreti 50 TL iken, yıllık maliyet oranıysa yüzde 13.9900’dir. 36 ay sonundaysa ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı 12.147.80 TL’dir.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 19:04
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