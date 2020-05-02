Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları

Günümüzde birçok hizmet mobil üzerinden sağlanırken bankalar da neredeyse tüm işlemlerini mobil üzerinden yapabilme imkanı sunmaktadır. Öyle ki vatandaşlarımız kredi başvuru işlemlerini bile mobil üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. SMS ile kredi başvuru yapmak istiyorsanız öncelikle bankaların SMS numaralarını bilmeniz gerekmektedir. Acil nakit ihtiyacınız olursa hızlı bir şekilde kredi almak istiyorsanız başvuru yapmak istediğiniz bankanın SMS numarasını bilmeniz yeterli olacaktır. İşte tüm bankaların SMS numaraları…

Vatandaşlarımız kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmak için tüm bankaların SMS numaralarını merak ediyor. Acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşlarımız hızlı bir şekilde SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirler. Artık SMS ile birçok banka işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerin başında da kredi başvuru işlemi gelmektedir. SMS bankacılığı hala müşteriler tarafından aktif olarak kullanılıyor ve tercih ediliyor. Bu haberimizde kredi ve nakit avans başvurusunu SMS ile yapmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli bilgileri paylaşacağız.

SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Birçok vatandaşımız SMS le kredi başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. SMS sayesinde nakit ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılamak için acil kredilere başvuruda bulunabilirsiniz. Aşağıda tüm bankaların SMS numaralarını sizler için hazırladık. Aşağıda yazan bilgiler üzerinden kredi veya nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer bankanız yoksa kredi ya da banka kartı üzerinde bulunan müşteri temsilcisi numarasını arayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bankaların SMS ile Kredi Başvuru Numaraları

Vakıfbank

Büyük harflerle TIK yazın, boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazın, boşluk bırakın, aylık geliri yazın ve 5724’e gönderin.

Önek: TIK 11111111111 1500 5724’e gönderin

Akbank

Kredi yazın, boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazın ve 4425’e SMS gönderin.

Önek: Kredi 11111111111 4425’e gönderin

İş Bankası

Kredi yazın, boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazın ve 4402’ye SMS gönderin.

Önek: Kredi 11111111111 4402’e gönderin

Denizbank

Kredim yazın, boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazın ve 3280’e SMS gönderin.

Önek: Kredim 11111111111 3280’e gönderin

QNB Finansbank

T.C. kimlik numaranızı yazın ve 5030’a SMS gönderin.

Önek: 1111111111 5030’a gönderin

Garanti Bankası

T.C. kimlik numaranızı yazın, boşluk bırakın, kredi tutarını yazın, boşluk bırakın, vadesini yazın, boşluk bırakın, aylık kazancınızı yazın ve 3390’a SMS gönderin.

Önek: 1111111111 10.000 60 2500 3390’e gönder

Şekerbank

T.C. kimlik numaranızı yazın ve 1953’e SMS gönderin.

Önek: 1111111111 1953’e gönderin.

Yapı Kredi

Konut veya Bireysel yazın, boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazın, boşluk bırakın, aylık net gelirinizi yazın ve 4411’e gönderin.

Önek: Konut 1111111111 3000 4411’e gönderin

Odeabank

Nakit yazın, T.C. kimlik numaranızı yazın ve 8444’e gönderin.

Önek: Nakit 1111111111 8444’e gönderin

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