Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri

Yurtdışında yaşayan ya da bankalara borcu olan kişiler kredi çekmek için yeni yollar aramaya başladırlar. Bu yollardan biri vekalet ile kredi çekmektir. Kişiye verilen vekaletname ile, bir başkasının adına kredi çekilebilmektedir.
Başkasının adına kredi çekilir mi?
Başka birinin adına kredi çekilebilir. Ancak bunun bazı hususları vardır. Öncelikle vekaletname sahibi olunması gerekmektedir. Krediyi çekecek olan kişi, adına kredi çekeceği kişiden vekaletname almalıdır. Vekaletname, noterler aracılığı ile çıkarılabilmektedir. Vekaletname verdiğiniz kişi, sizin adınıza her türlü bankadan kredi başvurusu yapma ve çekme hakkına sahip olur. Ayrıca vekil olan kişinin çekilen kredi için kefil olması talep edilebilmektedir..
Yurt dışında oturanların vekalet çıkarması
Vekalet ile verilen kredi onayları
Acil olarak nakite ihtiyaç duyulan durumlarda, kendi adınıza kredi çektirmek için aile yakınlarınızdan birine vekalet vererek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak kişi için verilen vekalet süresini açıkça vekaletnamede belirtmek gerekmektedir. Daha sonra zor bir duruma düşmemek için vekalet verilen kişiye dikkat edilmeli ve vekaletin süreli olmasına özen gösterilmelidir.
Vekaletle kredi başvurusunda istenilen belgeler neler?
Vekalet ile bankaya kredi başvuru onaylandığı taktirde bankalar sizden bazı belgeler istemektedir. Vekalet ile kredi başvurusunda istenilen belgeler:
- Hem vekil hem de vekil tayin edilen kişinin kimlik fotokopileri,
- Vekalet veren kişinin ikamet adresi belgesi,
- Vekalet veren kişinin gelir belgesi,
- Vekilin adres bilgisi belgesi ve gelir belgesi.