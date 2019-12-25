Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri

Yurtdışında yaşayan ya da bankalara borcu olan kişiler kredi çekmek için yeni yollar aramaya başladırlar. Bu yollardan biri vekalet ile kredi çekmektir. Kişiye verilen vekaletname ile, bir başkasının adına kredi çekilebilmektedir.

Başkasının adına kredi çekilir mi?

Başka birinin adına kredi çekilebilir. Ancak bunun bazı hususları vardır. Öncelikle vekaletname sahibi olunması gerekmektedir. Krediyi çekecek olan kişi, adına kredi çekeceği kişiden vekaletname almalıdır. Vekaletname, noterler aracılığı ile çıkarılabilmektedir. Vekaletname verdiğiniz kişi, sizin adınıza her türlü bankadan kredi başvurusu yapma ve çekme hakkına sahip olur. Ayrıca vekil olan kişinin çekilen kredi için kefil olması talep edilebilmektedir..

Yurt dışında oturanların vekalet çıkarması

Vekalet ile verilen kredi onayları

Yurtdışında yaşamakta olan bir kişi, vekaletname vermek istiyorsa Türk Konsolosluklarına giderek başvuru yapabilirler. Vekaletname vermek için yurtdışından dönülmesine gerek yoktur. Kişinin TC vatandaşı olması koşulu ile başvuruda bulunarak, istenilen kişi adına vekaletname çıkarabilir. Ancak vekaletnamenin kredi başvuru ve kredi çekme işlemleri için kullanılacağı belirtilmelidir. Yalnız noterler ya da konsolosluklar, vekaletname verilecek kişinin kimlik fotokopisi isteyebilirler.

Acil olarak nakite ihtiyaç duyulan durumlarda, kendi adınıza kredi çektirmek için aile yakınlarınızdan birine vekalet vererek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak kişi için verilen vekalet süresini açıkça vekaletnamede belirtmek gerekmektedir. Daha sonra zor bir duruma düşmemek için vekalet verilen kişiye dikkat edilmeli ve vekaletin süreli olmasına özen gösterilmelidir.

Vekaletle kredi başvurusunda istenilen belgeler neler?

Vekalet ile bankaya kredi başvuru onaylandığı taktirde bankalar sizden bazı belgeler istemektedir. Vekalet ile kredi başvurusunda istenilen belgeler: