BBP Başkanı Mustafa Destici'den işçi ücretlerine zam hakkında açıklama

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici'nin Türk Metal Sendikası'na gerçekleştirdiği ziyaret, işçilere yönelik ücret zamlarıyla ilgili dikkat çekici diyalogları gündeme getirdi. Başkan Destici'nin makamında ziyaret ettiği TMS Genel Başkanı Pevrul Kavrak'ın görüşmesine Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcıları da eşlik etti. Ziyaret hakkında çeşitli detaylar ise toplantı sonrasında Büyük Birlik Partisi tarafından paylaşıldı.

Büyük Birlik Partisi'nin yaptığı resmi açıklamaya göre toplantıda çalışma hayatı ve sendika ile ilgili konular ele alındı. MESS ile yürütülen toplu iş sözleşme süreci ile ilgili bilgi alındığının da aktarıldığı görüşmede, BBP Lideri Mustafa Destici'nin işçilere adil bir ücret zammı yapılması konusunda ifadelerini paylaştığı bilgisi paylaşıldı.