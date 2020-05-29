BDDK bankalara faturayı kesti! 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL ceza

BDDK,yaşanan korona virüs süreci ile vatandaşın kredi taleplerine kulak tıkayan ve vatandaşın zor gününde yanında olmayan 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL ceza verdi

BDDK bankalara faturayı kesti! 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL ceza
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Korona virüs ile mücadele sürecinde artan ihtiyaçlar karşısında vatadanların kredi taleplerine kulak tıkayan bankaları mercek altına alan BDDK şikayetleri inceleyerek 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL ceza verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada,

"Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin  olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.05.2020 tarihli ve 9039 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.


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