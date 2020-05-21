BDDK'dan altın işlemlerine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapmış olduğu açıklamada yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını duyurdu.

BDDK'dan altın işlemlerine düzenleme
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapmış olduğu açıklamada piyasaların istikrarlı bir şekilde işleyişine katkıda bulunması için 100 gram ve üzeri altın alım işlemlerinde valör uygulanacağını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı Kararı ile; Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen; 22.05.2020 tarihinden itibaren; gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

VALÖR NEDİR?

Valör, bir işlemin yapılması için anlaşılan tarihi ifade eden bir terimdir. 

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 17:01

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