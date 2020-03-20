BDDK'dan izin çıktı! Doğan Holding yatırım bankası kuruyor

Doğan Holding'in 8953 sayılı karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) yaptığı başvuru değerlendirilip incelendi. Yapılan inleme sonunda ise Doğan Holding bünyesinin banka kurmasına izin verildi. Holding, tüzel kişilk olarak D Yatırım Bankası A.Ş. ismiyle kayıtlara geçti.

Tüzel kayıtlara D Yatırım Bankası A.Ş. olarak geçen banka; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., Doğan Enerji, NETA Yönetim ve Havacılık ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı ortaklığı ile 200 milyon TL sermaye ile kuruluyor.

BDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, söz konusu bankanın "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası olarak kurulma kararının verildiği belirtildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında şöyle denildi:

"Kurul Başkanlığının 18.03.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 18.03.2020 tarih ve 32521522-101.01.01-E.5219 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca Doğan Şirketler Grubu Holding A, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A tarafından 200 milyon TL sermayeli 'D Yatırım Bankası AŞ' unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

