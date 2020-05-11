BDDK'dan swap kararı! 3 banka için yasak kaldırıldı

Yurt dışı merkezli BNP Paribas, Citibank ve UBS isimli bankalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 7 Mayıs perşembe günü döviz-TL takası (swap) yasağı getirdiğini açıklamıştı. BDDK, bugün yaptığı bir duyuruda ise söz konusu bu üç bankanın TL yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirti ve uygulanan swap yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Adı geçen bankaların taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediğiyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam edeceği ve sonuçlandırılacağı belirtilirken 7 Mayıs’ta yapılan ysak uygulamasında kararın gerekçesi olarak söz konusu üç bankanın Türk bankalarına karşı olan TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemelerini göstermişti.



BDDK'nın 7 Mayıs tarihli açıklamasında “Söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

