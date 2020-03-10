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BDDK'dan yeni karar! Tüketici kredilerine belge şartı

BDDK, tüketici kredi kullanımlarını aza indirmek amaçlı yeni bir düzenleme yaptığı ve bankaların kredi kullanmak isteyen vatandaşlardan bir takım belgeler daha istenmesi gerektiği üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

10 Mart 2020 Salı 14:09
BDDK'dan yeni karar! Tüketici kredilerine belge şartı

ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yeni düzenlemeler ile birlikte yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Tüketici kredilerinin önüne geçmek ve kullanımları aza indirmek amaçlı yapılan çalışmalarda kredinin amacına uygun kullanılmasını sağlamak için bankalardan tüketici kredisi kullanan vatandaşlardan buzdolabı, çamaşır makinesi, TV veya tatil harcaması gibi giderler için bir belge isteneceği öğrenildi.

Bu düzenleme ile birlikte kredi kullanan vatandaşın kredisi banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerinde yapılarak onaylanacak. Bu güne kadar bankalar kredi başvurusu yapan vatandaşlardan sadece gelirin belgelenmesini istiyordu. Son alınan karar ile birlikte bundan sonra karşılığı alınan tüketici kredileri şarta bağlanacak.

BDDK'nın yeni uygulaması ile birlikte, kredi arzının tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesine, cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesine ve finansal istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Eğer şu an üzerinde devam eden çalışma kabul edilip yürürlüğe girerse harcama nedeni gösteremeyenlere kredi imkanı sunulmayacak. Böylelikle bir yandan tüketici kredileri frenlenirken diğer yandan da vatandaşın TL kredi çekip döviz almasının ve kurda spekülasyon yapmasının önününe geçilecek.

Fakat konuyla ilgili görüş bildiren bazı uzmanlar, tüketici kredilerinin ağırlıklı olarak kredi kartı borcunu ödemek isteyen vatandaşlar tarafından kullanıldığını belirterek bu kişilerin zor durumda kalabileceği  belirtiyorlar. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte cari açıkta beklenen iyileşmenin tüketim tarafında hükümetin elinin rahatlayacağını düşünen uzmanlar ise bu nedenle tüketim artışına karşı BDDK'nın alacağı bu önlemin bir süre askıda kalabileceği görüşünde.

Diğer taraftan ekonomi yönetiminin faizlerin düşmesi ile yüzde 38 artarak enflasyona olumsuz etkide bulunacağını düşündüğü tüketici kredilerine ilk engel hafta sonu Merkez Bankası tarafından gelmişti.

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