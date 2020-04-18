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BDDK, kredi düzenlemelerinde yeni karar aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle BDDK, krediler için bazı kararlar alındığını bildirdi. Yeni düzenlemeler ile ilgili alınan karar resmi yazıyla gönderilerek duyuruldu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:30
BDDK, kredi düzenlemelerinde yeni karar aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınyla mücadelede sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olan etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek aöacıyla ve ayrıca bankaların ellerinde bulundurmuş olduğu kaynakları piyasada daha etkin şekilde kullanılması doğrultusunda kredilerde bazı düzenlemelere gidildiğini bildirdi.

BDDK'nın 18 Nisan 2020 tarihli kurul toplantısında, 18 Nisan 2020 tarihli ve 24049440- 010.99-E.6681 sayılı yazının incelenmesi neticesinde, krediler için alınan kararların ile yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93'üncü ile 43'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 1 Mayıs 2020'den başlamak üzere haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan Aktif Rasyosu (AR) = Krediler (Menkul Kıymetler x 0,75 ) ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat ( YP Mevduat x 1,25 ) formülünde; AR'ın pay kısmında yer verilen 'Krediler' kaleminin, takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını, 'Menkul Kıymetler' kaleminin, bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların toplam değerini, 'TCMB Swap' kaleminin, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB alış kurundan hesap edilen Türk lirası(TL) cinsinden toplam değerini ifade etmesine, AR'ın payda kısmında yer verilen 'TL Mevduat' kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını, 'YP Mevduat' kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para(YP) cinsinden mevduat/katılım fonu tutarı toplamını ifade etmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca; AR'ın her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesine, Kanunun 148'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 100’ün altında olan bankalar ve yüzde 80’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.


 

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:26
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BDDKKoronavirüs TedbirleriYeni KararKredi Düzenlemesi
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