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BDDK, kredi kartı düzenlemesi yaptı: Taksit vadeleri düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı harcamaları için kredi kartlarında taksit sayısını 3 aya düşürdü.

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:20
BDDK, kredi kartı düzenlemesi yaptı: Taksit vadeleri düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yeni bir düzenleme gündeme getirildi. Binlerce kişi için yurtdışı ve tatil planlarını yakından ilgilendiren düzenlemeyle taksit vadeleri kısaltıldı. Aktarılan detaylara göre hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama dahil olmak üzere yurt dışı harcamaları için kredi kartıyla en fazla 3 ay taksitlendirme yapılabilecek. Daha önce 6 ay olan vadenin indirilmesiyle beraber birçok kişi planlarını gözden tekrar geçirmek zorunda kaldı.

BDDK'nın Resmi Paylaşımı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/01/2020 tarihli ve 8791 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:20
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