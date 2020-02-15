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BDDK ve TCMB Bankaların aldıkları ücret ve komisyonları yeniden düzenledi

BDDK ve TCMB bankaların aldıkları ücret ve komisyonları yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeye göre tüketicilerden alınan ücretler konusunda indirimler ve sınırlamalar yapıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:48
BDDK ve TCMB Bankaların aldıkları ücret ve komisyonları yeniden düzenledi

BDDK ve Merkez Bankası, işlem maliyetlerinin düşürülmesi için finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların aldığı ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ‘’Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar’’ hakkındaki yeni kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlenen yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2400’den 51’e indirildi. 2014 yılında 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyonların sayısı ise 16’ya düşürüldü.

Ticari müşterilerden hesap açılış ücreti alınmayacak

Yeni düzenleme ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi kullanım, kredi tahsis, ve EFT gibi ücretlere getirilen sınırlama ile maliyetleri de büyük ölçüde azaltıldı.

Kredi tahsis ücreti adı altında alınan ücretlere ise sınırlama getirildi. Buna göre, ticari kredilerde tahsis ücretleri verilen kredi limitinin on binde 25’i ile sınırlandırıldı. %2 oranına kadar ulaşan ticari kredilerde, kredi kullanım ücretlerinin de alınan kredinin %1’i geçemeyeceği şartı getirildi.

Erken ödeme komisyonu düşürüldü

Ticari kredilerde %2 ile %6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, yeni karar ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda %1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlara %2’ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında %3-4 oranlarında olan nakit avans komisyonu da %1 ile sınırlandırıldı.

Ticari kredi kartlarında üyelik ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, finansal tüketicilerden kayıp, çalıntı gibi durumlarda yılda 2 adede kadar olan kart yenileme ücreti kaldırıldı. 2’den fazla kart yenileme işleminde ise sadece kart maliyetinin alınacağı belirtildi. Kiralık kasa depozito bedeli ise, finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi.

EFT ücretlerine sınır getirildi

Ticari ve finansal tüketicilerden alınan EFT ücretlerine üst sınır getirildi. Buna göre, EFT işlemlerinden alınan ücret; işlem tutarının 1000 TL ve altında olması durumunda mobil bankacılık ve intenet bankacılığı aracılığı ile yapılan işlemlerde 1 TL, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL ve diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenlendi.

İşlem tutarının 1000 TL ila 50.000 TL arasında olması durumunda 2 lira, 5 lira ve 10 lira; işlem tutarının 50.000 TL üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira şeklinde uygulanacağı belirtildi.Buna göre banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT’lerde, belirlenen azami ücretler %50 artırımlı olarak yapılacak.

 BDDK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın düzenlemeleri 1 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:48
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