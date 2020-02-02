BDDK verilerine göre, milyoner sayılarında inanılmaz yükseliş!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurt içi ve dışı yerleşik milyonerlerin sayılarını açıkladı. Buna göre 2019 yılı sonu itibarıyla banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzeri bulunan milyoner sayısı 225 bin 440'a yükseldi. Bir önceki yıla olarnla 45 314 kişi daha artan sayı sonrasında söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktığı belirlendi.

2018 yılı sonrası verilerinde milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunurken söz konusu artış ile birlikte 2018'de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarının 2019 sonunda 6 milyon 173 bin lira seviyesine yükseldiği kaydedildi.

BDDK, geçtiğimiz yıl sonunda milyonerlerin mevduatlarında 574 milyar 264 milyon lirası yerel para cinsi, 707 milyar 724 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 13 milyar 136 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştuğunu kaydederken yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduatında 6 milyon 411 bin lira olarak hesaplandığı belirtildi.

Yurt dışında yerleşik olarak yaşayan mudilerin banka hesapları mevduatlarının 10 milyar 622 milyon lirası yerel para, 85 milyar 352 milyon lirası döviz ve 497 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştuğu ve bu milyonerlerde kişi başına düşen ortalama mevduat hesabının da 4 milyon 119 bin lira olarak hesaplandığı açıklandı.