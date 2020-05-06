İstanbul 12°
sisli
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98738
ALTIN
388.144
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8223
EURO
7.6869

BDDK, yeni düzenlemeyle yurt dışı bankalarıyla TL işlemlerine sınırlama getirdi

BDDK, küresel bazda tüm ülkeleri etkileyen yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle süreç içerisinde bankaların ellerinde bulundurdukları kaynakların daha çok Türkiye'de kullanılmasına yönelik bir karar aldı ve bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandırıldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:20
BDDK, yeni düzenlemeyle yurt dışı bankalarıyla TL işlemlerine sınırlama getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle reel sektör ve vatandaşların ekonomik yönden zorlanmaması ve finansman ihtiyaçlarının rahat karşılanması ve TL'nin yurt içinde daha verimli kullanılmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

BDDK tarafından yeni düzenleme ve alınan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde ekonomik aktivitenin küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir takım yavaşalamalara gitiği, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönem içerisinde TL kaynakların daha verimli ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmasının önem kazandığı vurgulandı.

BDDK'nın 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak şu an içinde bulunmuş olunan olağanüstü durumlar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere yeni düzenleme yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir"


 

Anahtar Kelimeler:
BDDKYurt Dışı BankaTL IşlemleriSınırlama Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY, normalleşme planlamasında uçuş taslağını hazırladı
THY, normalleşme planlamasında uçuş taslağını hazırladı
Sosyal mesafeden iz yok! Esenler semt pazarında mahşeri kalabalık
Sosyal mesafeden iz yok! Esenler semt pazarında mahşeri kalabalık
Küresel piyasalarda Dolar kuru ne 7 TL seyrini devam ettiriyor
Küresel piyasalarda Dolar kuru ne 7 TL seyrini devam ettiriyor
Kısa çalışma ödeneğinde sona gelindi! Ödemeler bugün başlıyor
Kısa çalışma ödeneğinde sona gelindi! Ödemeler bugün başlıyor
Akaryakıtta çifte zam! Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam yapıldı
Akaryakıtta çifte zam! Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam yapıldı
Özel bankalar kredi için direniyor! Bakanlık inceleme başlattı
Özel bankalar kredi için direniyor! Bakanlık inceleme başlattı

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı uymamanın cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izin belgelerini nasıl nereden alacaklar? Sokağa çıkma yasağı izni belgesi alma
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Askerlikte firarın cezası nedir? Askerlikte işlenen suçlar ve cezaları
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?
2020 uygun faizli arsa kredisi veren bankalar listesi ve geri ödeme hesaplama
Alef 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Blu TV Alef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Elektrik, Su ve Doğalgaz faturaları ertelendi mi?
A101 market kaçta açılıyor? A101 market yeni açılış ve kapanış saatleri
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
iOS 13.5 Beta ile virüs takibi ve maske değişikliği özellikleri
2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?
E-Devlet şifresi olmadan SGK hizmet sorgulama nereden ve nasıl yapılır?
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Sivilcelerden doğal yöntemlerle kurtulmak için yöntemler
2020 Pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.