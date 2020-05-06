BDDK, yeni düzenlemeyle yurt dışı bankalarıyla TL işlemlerine sınırlama getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle reel sektör ve vatandaşların ekonomik yönden zorlanmaması ve finansman ihtiyaçlarının rahat karşılanması ve TL'nin yurt içinde daha verimli kullanılmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

BDDK tarafından yeni düzenleme ve alınan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde ekonomik aktivitenin küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir takım yavaşalamalara gitiği, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönem içerisinde TL kaynakların daha verimli ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmasının önem kazandığı vurgulandı.

BDDK'nın 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak şu an içinde bulunmuş olunan olağanüstü durumlar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere yeni düzenleme yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir"



