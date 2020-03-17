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BDDK'dan flaş karar! Gecikmeye giren kredilere esneklik getirildi

BDDK’dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ve reel sektörün kredi ödemelerini kolaylaştırmak üzere yeni bir düzenleme getirdi. Getirilen düzenlemeyle gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılma süreleri esnetildi. Uygulama; ihtiyaç kredileri, taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

17 Mart 2020 Salı 20:25
BDDK'dan flaş karar! Gecikmeye giren kredilere esneklik getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kredi ödemesi olan vatandaşların ve reel sektör firma sahiplerinin finansmanlarını rahat bir düzeye taşımak amaçlı bir takım tedbir kararları aldı. BDDK tarafından yapılan düzenleme sonucunda alınan kararlara göre ise kredi ödemelerinde yaşanacak gecikmelere esneklik tanınacak ve gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün olarak beklenecek.

BDDK, ayrıca yapılandırmaya girmiş kredilerin geri ödeme koşullarında da değişiklik yaparak 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartını geçici olarak kaldırıldı.

Yapılan bu uygulama ile birlikte kredi ödemeleri finansal açıdan bir kolaylık sağlaması hedeflenirken uygulamanın ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsadığı aktarıldı. Söz konusu esneklik uygulamaları ise 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

Son Güncelleme: 17.03.2020 20:25
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BDDKKrediYeni DüzenlemeKoronavirüsü TedbirleriGecikmeEsneklik
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