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BDDK'dan yurt dışı seyahatlerine kısıtlama! Taksit sayısı 3 aya indirildi

BDDK, yurt dışı seyahatleri ve konaklama ile ilgili yapılan harcamalarda taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti. Daha önceden 6 taksit ödeme seçeneği bulunan uygulamada kısıtlamaya gidilerek 3 aya indirildi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:48
BDDK'dan yurt dışı seyahatlerine kısıtlama! Taksit sayısı 3 aya indirildi


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) havayolları ve seyahat acenteleri ile yut dışında konaklama ile ilgili harcamaların taksitlendirme sürelerinde dzüenleme yaptı. Yapılan son düzenlemeye göre ise daha önceden 6 ay olan taksit seçeneği yeni düzenlemeyle birlikte 3 ay olarak kararlaştırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) taraından szö konusu değişiklik ile ile ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir." aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 13.01.2020 11:52
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BDDKYurt Dışı SeyahatTaksit SeçenekleriYeni Düzenleme
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