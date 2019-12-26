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Bedelli askerlik için kredi veren bankalar hangileri? En uygun bedelli kredisi veren bankalar

Geçtiğimiz yıl binlerce kişi bedelli askerlik kredisi alarak askerlik ücretini karşıladı. 2020 yılında bedelli askerlik için kredi almayı düşünen vatandaşlar bedelli askerlik için kredi veren bankalar hangileri, sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte en uygun bedelli kredisi veren bankalar.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:34
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar hangileri? En uygun bedelli kredisi veren bankalar

Bedelli askerlik kredisi veren bankaların aradığı ilk şart, kredi sahibinin 25 yaşını doldurmuş olmasıdır. 21 gün bedelli askerlik yapacak olan kişiler 15.000 TL tutarında kredi talebinde bulunabilmektedir. Bedelli askerlik kredisi ihtiyaç kredisi sınıfı altında yer aldığı için bankalar taksit tutarlarında kolaylıklar sağlamaktadır. Bedelli askerlik kredisi için diğer şartlar ise şunlardır:

  • Resmi gelir beyan edilmesi,
  • Bankalara kredi kartı ve kredi borcu olmaması,
  • İpotek gösterilmesi durumunda eş durumu var ise eşten onaylı izin belgesi alınması,
  • Ve en fazla 48 aya kadar vade yapılması şartları aranmaktadır.

İş Bankası faizsiz bedelli askerlik kredisi

 İş Bankası bedelli askerlik kredisi için sıfır faiz imkânı sunmaktadır. Bu kredi için belirlenen üst limit tutarı 31.000 TL’dir ve 60 ay vadelidir.  Bedelli askerlik kredisi için 15.000 TL’ye kadar faiz alınmamaktadır. Ancak 15.000 TL ve üstü limitler faize girmektedir. 15.000 TL ve altı kredilerde İş Bankası müşterilerine 48 ay vade sunmaktadır.

İş Bankası’na kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, İş Bankası resmi web sitesi, mobil uygulama veya da banka şubelerinden bu işlemi gerçekleştirebilirler. Bankaya, 1300 ve üzeri kredi notuna sahip olan vatandaşlar başvurabilirler. Başvuru esnasında ise talep edilen bazı evraklar vardır. Bu evraklar:

  • Kimlik belgesi, ehliyet ya da pasaport
  • Gelir belgesi ve maaş bordrosu
  • Başvuru formu

Bedelli askerlik için 15.000 TL kredi önek faiz tutarları şu şekildedir;

  • 6 ay vade için aylık taksit tutarı 2.700 TL’dir. Ödenecek toplam tutar 16. 278 TL olur.
  • 12 ay vade için aylık taksit tutarı 1.440 TL’dir. Ödenecek toplam tutar 17.335 TL olur.
  • 24 ay vade için aylık taksit tutarı 815 TL’dir. Ödenecek toplam tutar 19.642 TL olur.
  • 36 ay vade için aylık taksit tutarı 604 TL’dir. Ödenecek toplam tutar 21.812 TL’ olur
  • 48 ay vade için aylık taksit tutarı 505 TL’dir. Ödenecek toplam tutar ise 24.322 TL olur.

Akbank düşük faizli bedelli askerlik kredisi

Akbank bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen vatandaşlara aylık %2,78 faiz oranı sunmaktadır. 48 ay vadeli olan bu kredinin üst limit tutarı 15.000 TL’dir. Akbank bedelli askerlik kredisi faiz oranları ise şu şekildedir:

  • 6 ay vade için aylık taksit miktarı 2.713 TL’dir. Toplam tutar ise 16.356 TL olmaktadır.
  • 12 ay vade için aylık taksit miktarı 1.452 TL’dir. Toplam tutar ise 17.507 TL olmaktadır.
  • 24 ay vade için aylık taksit miktarı 826 TL’dir. Toplam tutar ise 19.905 TL olmaktadır.
  • 36 ay vade için aylık taksit miktarı 623 TL’dir. Toplam tutar ise 22.522 TL olmaktadır.
  • 48 ay vade için aylık taksit tutar 521 TL’dir. Toplam tutar ise 25.086 TL olmaktadır.

TEB bedelli askerlik kredisi

TEB’de bedelli askerlik için kredi veren bankalardan biridir. Bu kredi için bankanın bazı imkânları bulunmaktadır. Bu imkânlar:

  • Faiz oranları %1,18’den başlamaktadır.
  • Faiz oranları müşterinin kredi notu ve siciline göre değişiklik göstermektedir.
  • 60 aya varan vade imkânı sunulmaktadır.
  • 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir.

Başvuru yapmak için gerekli evraklar ise şunlardır:

  • Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport,
  • Gelir belgesi veya maaş bordrosu,
  • Son üç yıla ait bilanço (tüzel kişiler),
  • Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi öneği (tüzel kişiler).

ING Bank 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

ING Bank 21 günlük ücretsiz izin kullanacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi vermektedir. Bunun için en önemli şart başvuru yapan kişinin bir iş yerinde çalışıyor olmasıdır. Başvuru sahibinin bir bankada kredi veya kredi kartı borcunun bulunmaması da aranan diğer şartlardan biridir. Kişinin gri ve kara listede yer almıyor olması gerekir.  

Bedelli askerlik kredisi için ING Bank’ı seçen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisinden yararlanabilmektedir. 48 ay vade imkânı sağlanan kredide, 45 ay taksit ödenmektedir. Kredinin faiz oranları ise kişinin siciline ve kredi notuna göre değişiklik göstermektedir. ING Bank faiz oranları ise şu şekildedir:

  • Kredi notu 1850 ve üzeri olanlar için %1.74,
  • 1800-1849 olanlar için %1,91,
  • 1700-1749 olanlar için %1,94,
  • 1600-1699 olan kişiler için ise faiz oranı %1,99’dur.

ING Bank 15.000 TL’lik bedelli askerlik kredisi için aylık taksit 498 TL’dir. Banka tüm bu işlemler için müşterilerinden 75 TL dosya masraf ücreti ve 485 TL kredi sigorta masrafı talep etmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:34
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