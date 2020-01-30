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Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve şartları

Bedelli askerlik imkanının devamlı hale getirilmesi ile beraber bu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik için kredi veren bankaları araştırmaya başladılar. İşte bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve şartları hakkındaki tüm ayrıntılar…

30 Ocak 2020 Perşembe 09:29
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve şartları

Profesyonel askerlik sürecinde ivme kazanılması ve askerlik ile ilişkisi olan 5 milyon kişinin mağdur olmaması için bedelli askerliğin devamlı hale getirilmesi kararı alınmıştı. Böyle bir durumun ortaya çıkması sonrasında ise bedelli askerlik imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar bankalar tarafından verilen bedelli askerlik kredisi hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Bedelli askerlik yapmak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bankalar üzerinden kredilerini çekebilmektedirler.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası 48 ay vadeli şekilde ihtiyaç kredisi hizmeti sunmaktadır. Bu krediye farklı yollar üzerinden başvurulabilmektedir. SMS yoluyla, şubeye giderek, intenet bankacılığı üzerinden ve ATM’ler üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunulabilmektedir. Kredinin onaylanabilmesi için müşterilerin kredi sicillerinin iyi olması gerekmektedir. Kredi notu yüksek olan müşterilere anında kredi hizmeti verilmektedir. Başvuru sırasında aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin götürülmesi gerekmektedir.

  • Gelir durumunuzu gösteren belge
  • T.C. kimlik belgesi
  • Başvuru formu

Ayrıca 15.000 TL kredi için geri ödemeler aşağıdaki şekilde olmaktadır.

Vade     Ödenecek Tutar           Aylık Taksit

6 ay       16.278 TL                        2.700 TL

12 ay     16.305 TL                        1.358TL

24 ay     17.574 TL                        732 TL

36 ay     19.095 TL                        539 TL

48 ay     20.558 TL                        428 TL

TEB

TEB üzerinden 36 aya kadar varan vade imkanlarıyla bedelli askerlik için kredi çekilebilmektedir. Kredi çekecek olan kişilerin şubeler üzerinden başvuruda bulunmaları halinde T.C kimlik belgesi ve gelir belgesi temin etmeleri gerekmektedir. Serbest meslek sahiplerinin ise vergi levhası gerekli olmaktadır. TEB kapsamında verilen ihtiyaç kredisinin aylık faiz oranı %2.4 olarak görülmektedir. 15.000 TL için ekilecek kredilerin geri ödemeleri aşağıdaki şekilde olmaktadır.

Vade     Ödenecek Toplam Tutar              Aylık Taksit Miktarı

6 ay       16.200 TL                                        2,687 TL

12 ay     17.203 TL                                       1,427 TL

24 ay     19.328 TL                                       802 TL

36 ay     21.605 TL                                      598 TL

48 ay     24.032 TL                                     499 TL

Akbank

Akbank kapsamında 18 yaşını doldurmuş olanlar bedelli askerlik için kredi çekebilmektedirler. Kredi çekilirken TC Kimlik belgesi, ikametgah belgesi ve gelir belgesi ile başvuruda bulunulması gereklidir. Akbank kapsamında müşterilere sunulan kredilerdeki aylık faiz oranı %1.29 olarak belirlenmiştir. 60 ay vadeye kadar imkan sunulmaktadır. Aşağıdaki kısımda 15.000 TL kredi için ödeme seçenekleri yer almaktadır.

Vade(Ay)            Faiz Oranı           Aylık Taksit Tutarı

6 ay                        % 1,29               2, 637 TL

12 ay                      % 1,29               1, 379 TL

24 ay                      % 1,29               753 TL

36 ay                      % 1,29               546,63TL

48 ay                      % 1,29               442,89 TL

60 ay vade seçeneğinde ise aylık ödeme miktarı 383,26 TL olarak belirlenmiştir.

Şekerbank

Şekerbank kapsamında müşterilere 60 ay vade seçeneğine kadar seçenekler sunulmaktadır. Krediler en çok %1.79 faiz oranı ile kullandırılmaktadır. SMS ile kredi başvurusunda bulunabilmek için kredi miktarı ve TC kimlik numarası bilgilerinin yazılarak 1953 numarasına mesaj gönderilmesi yeterli olmaktadır. Aşağıdaki kısımda 15.000 TL kredi için ödeme yöntemleri yer almaktadır.

Vade Miktarı     Aylık Ödenecek Tutar    Toplam Ödenecek Tutar

6 ay                               2,683 TL                       16.099 TL

12 ay                             1,423 TL                       17.583 TL

24 ay                               798 TL                       19.195TL

36 ay                              594 TL                        21.385 TL

48 ay                              494 TL                         23.753 TL

Denizbank

Denizbank kapsamında 60 ay vade ve %1,59 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanılabilmektedir. Bankadan kredi başvurusunda bulunabilmek için şubeler ya da intenet bankacılığı kullanılabilmektedir. Kredi puanı düşük olan müşterilere kredi verilirken kefil ya da ipotek istenebilmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan tablo üzerinde 15.000 TL seviyesinde çekilecek kredilerin vade seçenekleri ve geri ödeme miktarları yer almaktadır.

Vade (Ay)           Aylık Ödeme Miktarı      Toplam Ödeme Miktarı

6                                    2,723 TL                        16.415 TL

12                                 1,410 TL                       16.927TL

24                                 784 TL                         18.835 TL

36                                 579 TL                          20.874 TL

48                                479 TL                            23.035 TL

Aşağıdaki kısımda ise bankaların 2020 senesinde sundukları ihtiyaç kredileri faiz oranları ve toplam masraf tablosu yer almaktadır.

OCAK 2020 İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ

BANKA ADI        FAİZ ORANI        MASRAF

Akbank                    %1,49               52,50 TL.

Denizbank               %1,59              10,5 TL.

Garanti BBVA         %1,54              belirtilmedi.

Halkbank                  %1,15             52,50 TL.

INGBank (Ekredi     %0,99             75 TL.

İş Bankası                 %1,09             15,75 TL.

Şekerbank (SMS     %1,79              15 TL.

TEB                            %0,98             MASRAFSIZ

Vakıfbank                  %1,12            %0,5 masraf

YapıKredi Bankası    %1,19            %0,5

Ziraat Bankası            %1,12          BELİRSİZ

Qnb Finansbank       %0,99            BELİRSİZ

Son Güncelleme: 30.01.2020 09:29
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