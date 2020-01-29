Belediye başkanı maaşı ne kadar? 2020 Belediye başkan maaşları

Mesleği olan her kişinin aldığı maaş miktarı merak edilmektedir. Özellikle göz önünde olan kişilerin maaşları merak konusu olmaktadır. Belediye başkanlarının ne kadar maaş aldığı araştırılmaktadır. Belediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor. Kanuna göre, belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Buna göre öneğin, yasada nüfusu 2 milyonun üzerinde olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlarının maaşları 230.000 gösterge ile belirleniyor. Bu şehirlerde görev alan belediye başkanları, 25 bin lira civarında maaş almaktadır. Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Van, Aydın, Tekirdağ, Denizli ve Sakarya da görev yapan belediye başkanları ise 20 bin lira civarında maaş almaktadır.
Bir belediye başkanının maaşı belediye kanunu ile görev yaptığı yerdeki nüfusa göre belirlenir. Buna göre:
- Nüfusu 10 bine kadar ilçe, belde ve kasabalarda görev yapan bir belediye başkanı, 8 bin Türk Lirası tutarında maaş almaktadır.
- Nüfusu 10 bin ile 50 bin arası olan ilçe ve beldelerde görev yapan belediye başkanı, 9 bin Türk Lirasına kadar maaş alabilmektedir.
- Nüfusu 50 bin ile 100 bin arasında olan bir il, ilçe veya belde de görev yapan belediye başkanı, 11 bin lira maaş almaktadır.
- Nüfusu 100 bin ile 500 bin arasında olan bir ilde çalışan belediye başkanı, 15 bin Türk lirası maaş almaktadır.
- Nüfusu 500 bin ile 1 milyon arası olan bir ilde görev yapan belediye başkanı, 17 bin Türk lirası maaş alabilir.
- Nüfusu 1 milyon ile 2 milyon arası olan bir ilde görev yapan belediye başkanı, 20 bin Türk lirası civarında maaş alabilmektedir.
- Nüfusu 2 milyondan fazla illerde görev yapan belediye başkanları, 25 bin lira civarında maaş almaktadır.