Belediye başkanı maaşı ne kadar? 2020 Belediye başkan maaşları

Mesleği olan her kişinin aldığı maaş miktarı merak edilmektedir. Özellikle göz önünde olan kişilerin maaşları merak konusu olmaktadır. Belediye başkanlarının ne kadar maaş aldığı araştırılmaktadır. Belediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor. Kanuna göre, belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Buna göre öneğin, yasada nüfusu 2 milyonun üzerinde olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlarının maaşları 230.000 gösterge ile belirleniyor. Bu şehirlerde görev alan belediye başkanları, 25 bin lira civarında maaş almaktadır. Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Van, Aydın, Tekirdağ, Denizli ve Sakarya da görev yapan belediye başkanları ise 20 bin lira civarında maaş almaktadır.

2019 yılında yapılan zamlarla memurlarının maaşlarının artmasıyla birlikte belediye başkanlarının da maaşları artış gösterecektir. Belediyelerde, kasabalarda, ilçelerde veya illerde görev alan belediye başkanları yönettikleri ilin veya ilçenin nüfusuna göre maaş almaktadır. Belediye başkanları ile ilgili düzenlenen 5393 sayılı kanunun 39. maddesince bir belediye başkanının maaşının ne kadar olacağını belirleyen hususlara yer verilmiştir.

Bir belediye başkanının maaşı belediye kanunu ile görev yaptığı yerdeki nüfusa göre belirlenir. Buna göre: