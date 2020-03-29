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Belediyelere koronavirüs desteği kapsamında 3 ay gerlirlerinde kesinti yapılmayacak

Belediyelere korona virüs desteği kapsamında 3 ay gelirlerinde kesinti yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzaladı. Detaylar haberimizde.

29 Mart 2020 Pazar 18:19
Belediyelere koronavirüs desteği kapsamında 3 ay gerlirlerinde kesinti yapılmayacak

Belediyelere korona virüs nedeniyle ekonomik destek verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelerden ve buna bağlı il özel idare kurumlarından genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylardan 3 ay süreyle kesinti yapılmaması yönündeki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında belediyelerden alınacak paylarda kesinti payı oranının sıfıra düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan söz konusu kararı imzaladı ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre belirlenen sürenin sonunda kesinti oranları 12’nci maddeye göre uygulanmaya devam edecek.

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Son Güncelleme: 29.03.2020 18:19
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