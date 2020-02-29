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Benzin ve motorin litre fiyatlarında pompada büyük indirim

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre benzin ve motorin litre fiyatlarında pompada büyük indirim yapılacak. İşte indirimlerin ayrıntıları…

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:20
Benzin ve motorin litre fiyatlarında pompada büyük indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamalar kapsamında bu geve yarısından itibaren motorin ve benzinde indirimler uygulanacak. Uygulanacak olan indirimlerin 30 kuruşun üzerinde olacağı ifade edilenler arasında yer alıyor.

Benzin ve Motorinde İndirim

Hafta başında akaryakıta yapılan 16 kuruşluk zam sonrasında 10 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Dün yapılması beklenen 15 kuruşluk indirim ise fiyatlara uygulanmamıştı. Son olarak sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında benzin ve motorin fiyatlarında indirimler yapılacağı bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 34 kuruş ve motorinin litre fiyatında ise 31 kuruş indirim yapılacağı dile getirildi.

Bu indirimler sonrasında benzinin litre fiyatının İstanbul’da 6,79 TL, İzmir ve Ankara’da ise 6.43 TL olacağı tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:20
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