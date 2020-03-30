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Benzin ve motorinde fiyat değişikliği!

Benzin litre fiyatında 8 kuruş indirim yapılmasının ardından motorinin litre fiyatınında 6 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Yeni fiyat değişikliği ise bu gece yarısından itibaren uygulanacağı bildirildi.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:12
Benzin ve motorinde fiyat değişikliği!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldığı ve diğer taraftan da motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam uygulandığını açıkladı. Yeni fiyatların bu geceden iştibaren geçerli olacağı yönünde edinilen bilgilere doğrulturunsa yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik: 31/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 6 kuruş/LT'de zam, Benzinde 8 kuruş/LT'de indirim geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşmiştir." denildi.

Buna göre; Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olurken benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liradan satılacak.

Diğer taraftan;, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

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