Benzin ve motorinde fiyat değişikliği!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldığı ve diğer taraftan da motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam uygulandığını açıkladı. Yeni fiyatların bu geceden iştibaren geçerli olacağı yönünde edinilen bilgilere doğrulturunsa yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik: 31/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 6 kuruş/LT'de zam, Benzinde 8 kuruş/LT'de indirim geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşmiştir." denildi.

Buna göre; Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olurken benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liradan satılacak.

Diğer taraftan;, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.