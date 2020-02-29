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Benzin ve motorinden alınan 6,31'lik ÖTV zammı resmi gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında benzin ve motorinden alınan 6.31'lik ÖTV zammı yayımlandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre benzin ve motorine yapılan zam tutarları.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:41
Benzin ve motorinden alınan 6,31'lik ÖTV zammı resmi gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında benzin ve motorinden alınan ÖTV oranının artırıldığına yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan ‘’Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar’’ metni yayımlandı.  

Benzin ve motorin ÖTV’sine yüzde 6.31 zam

Benzin ve motorinde ÖTV tutarlarında güncellemeye gidildi. Buna göre ÖTV’ye 15’er kuruş zam yapıldı. Buna göre bir litre benzinin ÖTV tutarı 2.3765 TL’den 2.5265 TL’ye, bir litre motorinin ÖTV’si ise 1.9059 TL’den 2.0559 TL’ye yükseldi.

Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Söz konusu zammın benzin ve motorin pompa fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı henüz ortaya çıkmadı. Her hafta Pazartesi günü güncellenen benzin fiyatlarıyla zammın uygulanıp uygulanmayacağı belli olacak.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:43
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