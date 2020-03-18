Benzinden sonra motorine 27 kuruşluk indirim

Korona virüs nedeniyle dünya çapında önlemler alındı. Yüzlerce ülkede görünen korona virüs için alınan önlemler arttırıldı ve bununla birlikte petrol fiyatları da büyük bir değişikliğe uğradı. OPEC üyesi ülkeler arasında yaşanan gerginlikleri durdurmak için petrol fiyatları düştü. Bu durum ülkemizi de etkisi altına aldı ve bu gece yarısından sonra motorinin litresi 27 kuruş daha uygun olacak.

Korona virüs nedeniyle alınan bu karar ile benzine 3 defa peş peşe indirim yapıldı. Bir indirimin daha yapılacağı söyleniyor. Bu indirim motorine uygulanacak. Benzin fiyatlarının düşmesiyle motorin fiyatlarında da indirim beklenmeye başlandı.

Benzine 3 Kez İndirim!

Korona virüsün tüm dünyayı sarmasından sonra benzine peş peşe indirim yapıldı. Benzin fiyatları şu anda motorinden daha uygun hale geldi. Benzine indirim yapılmasının ardından motorinin litresi de 27 kuruş indirildi. Türkiye’de de uygulanmaya başlayan bu indirim Ankara’da motorin fiyatlarının 5.75’den 5.49’a düşmesini sağladı. İstanbul’da litre fiyatı 5.69 TL olan motorin 5.43 TL oldu. İzmir’de 5.76 olan motorinin litresi 5.50 TL’ye indi. Benzin fiyatları bu durumda da motorine göre daha uygun olmaya devam edecek. Benzinin litresi İstanbul’da 5.35 TL, Ankara’da 5.44 TL ve İzmir’de 5.45 TL’dir.