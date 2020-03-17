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Benzine 51 kuruş indirim apılacak! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık ve korona virüs salgını sebebiyle benzine 51 kuruş daha indirim yapılacağı belirtildi. Akaryakıta bir büyük indirimden sonra güncel benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

17 Mart 2020 Salı 18:41
Benzine 51 kuruş indirim apılacak! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine indirim yapılmış ve karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak suretiyle benzine bir büyük indirim daha yapılması beklenmektedir. Benzin litre fiyatına gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 51 kuruşluk indirim yapılması ön görülüyor.

Benzin ne kadar oldu?

İstanbul’da benzinin güncel litre fiyatı 6 TL 4 kuruş olurken, Ankara ve İzmir’de bu rakam ortalama 6 TL 14 kuruş seviyesindedir. Son yapılacak 51 kuruşluk indirimle benzinin litre fiyatının 5 TL 60 kuruştan satılması bekleniyor.

10 Mart’ta indirim yapılmıştı

10 Mart günü akaryakıt fiyatlarına indirim yapılmasına karar verilmişti. Corona virüs tehlikesi sebebiyle benzine 60, motorine 56 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Son Güncelleme: 17.03.2020 18:41
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