Benzine bu gece 7 kuruş zam geliyor!

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürünlerin fiyatları baz alınarak alınan ortalamalar ile dolar kurundaki değişikliklerle rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt ücretlerinde son bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliklere istinaden isein litre fiyatında 7 kuruşlık bir yükselme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta arka arkaya yapılan indirimlerin ardından bu kez benzine yapılan 7 kuruşluk zam bilgisini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıkladı. EPGİS'ten edinilen bilgilere göre ise yapılan 7 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olurken, İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselmiş olacak.