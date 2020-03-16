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Benzine bu gece 7 kuruş zam geliyor!

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı açıklandı. Benzinin litresi ise bu zam sonrası İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya yükselmiş oldu.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:22
Benzine bu gece 7 kuruş zam geliyor!

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürünlerin fiyatları baz alınarak alınan ortalamalar ile dolar kurundaki değişikliklerle rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt ücretlerinde son bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliklere istinaden ise benzinin litre fiyatında 7 kuruşlık bir yükselme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta arka arkaya yapılan indirimlerin ardından bu kez benzine yapılan 7 kuruşluk zam bilgisini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıkladı. EPGİS'ten edinilen bilgilere göre ise yapılan 7 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olurken, İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselmiş olacak.

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