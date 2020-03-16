Geçtiğimiz hafta arka arkaya yapılan indirimlerin ardından bu kez benzine yapılan 7 kuruşluk zam bilgisini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıkladı. EPGİS'ten edinilen bilgilere göre ise yapılan 7 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olurken, İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselmiş olacak.
Benzine bu gece 7 kuruş zam geliyor!
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı açıklandı. Benzinin litresi ise bu zam sonrası İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya yükselmiş oldu.
16 Mart 2020 Pazartesi 22:22