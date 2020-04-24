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Benzine bu sefer büyük zam!

Koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle eksilere düşen petrol fiyatları tekrar yükselişe geçince akaryakıt fiyatlarına zam kaçınılmaz oldu.Alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

24 Nisan 2020 Cuma 13:40
Benzine bu sefer büyük zam!

Korona virüs salgın hastalığının küresel çapta etkilerinde dolayı petrol fiyatları tarihinde ilk kez eksi değerleri görmüştü. Petrol üreten ülkelerin ard arda aldıkları radikal karar doğrultusunda petron fiyatları tekrar yükselişe geçti.

Bu yükselişten dolayı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4.88 TL'den, İzmir ve Ankara'da ise ortalama 4.99 TL'den satılıyor. Beklenen zammın gelmesi ile birlikte benzin fiyatı tekrar 5 TL'nin üzerine çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son Güncelleme: 24.04.2020 13:47
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