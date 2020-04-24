Benzine bu sefer büyük zam!

Korona virüs salgın hastalığının küresel çapta etkilerinde dolayı petrol fiyatları tarihinde ilk kez eksi değerleri görmüştü. Petrol üreten ülkelerin ard arda aldıkları radikal karar doğrultusunda petron fiyatları tekrar yükselişe geçti.

GÜNCEL FİYATLAR

Bu yükselişten dolayı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4.88 TL'den, İzmir ve Ankara'da ise ortalama 4.99 TL'den satılıyor. Beklenen zammın gelmesi ile birlikte benzin fiyatı tekrar 5 TL'nin üzerine çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.