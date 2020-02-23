Benzine zam gelecek mi? Pazartesi günü benzine büyük zam beklentisi

Peki hangi şehirde benzin kaç TL?

Ankara 6,81 TL,

Antalya 6,89 TL,

Bursa 6,77 TL,

İstanbul Avrupa yakası 6,67 TL,

İstanbul Anadolu yakası 6,73 TL,

İzmir 6,80 TL,

Trabzon 6,88 TL,

Van 6,98 TL

Aracı benzinli olan vatandaşları üzecek bir zam haberi verildi. Pazartesi günü itibari ile benzine litre fiyatı üzerinden 16 kuruş zam yapılması bekleniyor. Doların 8 kuruş artmasıyla benzinde de kendini gösteren zam sonucunda İstanbul’da benzinin litre fiyatının 6,83 olacağı ön görülüyor. Motorin de ise herhangi bir zam söz konusu değil.

Fiyatlarının zamsız hali olup zamlı halleri ise 16 kuruş eklenmiş şekilde olacak.