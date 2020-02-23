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Benzine zam gelecek mi? Pazartesi günü benzine büyük zam beklentisi

Benzinli araç kullanan kişileri ilgilendiren bir gelime yaşandı. Benzinli araç kullanan kişiler benzine zam gelecek mi? Sorusunun yanıtını merak ediyordu. Vatandaşlar Pazartesi günü için benzine büyük zam gelmesi beklentisi içindeler. İşte detaylar..

23 Şubat 2020 Pazar 16:27
Benzine zam gelecek mi? Pazartesi günü benzine büyük zam beklentisi

Aracı benzinli olan vatandaşları üzecek bir zam haberi verildi. Pazartesi günü itibari ile benzine litre fiyatı üzerinden 16 kuruş zam yapılması bekleniyor. Doların 8 kuruş artmasıyla benzinde de kendini gösteren zam sonucunda İstanbul’da benzinin litre fiyatının 6,83 olacağı ön görülüyor. Motorin de ise herhangi bir zam söz konusu değil.

Peki hangi şehirde benzin kaç TL?

  • Ankara 6,81 TL,
  • Antalya 6,89 TL,
  • Bursa 6,77 TL,
  • İstanbul Avrupa yakası 6,67 TL,
  • İstanbul Anadolu yakası 6,73 TL,
  • İzmir 6,80 TL,
  • Trabzon 6,88 TL,
  • Van 6,98 TL

Fiyatlarının zamsız hali olup zamlı halleri ise 16 kuruş eklenmiş şekilde olacak.

Son Güncelleme: 23.02.2020 16:27
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