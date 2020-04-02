Benzinin litresine 14 kuruş indirim yapılmasına karar verildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son dakika açıklamasında bulunarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş indirim e gidildiğini duyurdu.

EPGİS'in yazılı olarak sunduğu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 14 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Buna göre; Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olurken İstanbul'da benzinin litresi 5,11 liradan 4,97 liraya inmiş olacak.