İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88571
ALTIN
345.034
DOLAR
6.6514
STERLİN
8.2330
EURO
7.2196

Benzinin litresine 14 kuruş indirim yapılmasına karar verildi

Araç sahiplerini sevindirecek bir haber EPGİS'den geldi. EPGİS, benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim yapıldığına ilişkin bir açıklama yaptı.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:04
Benzinin litresine 14 kuruş indirim yapılmasına karar verildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son dakika açıklamasında bulunarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş indirim e gidildiğini duyurdu.

EPGİS'in yazılı olarak sunduğu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 14 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Buna göre; Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olurken İstanbul'da benzinin litresi 5,11 liradan 4,97 liraya inmiş olacak.

Anahtar Kelimeler:
BenzinBenzin Litre FiyatıInirim14 Kuruş Indirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Ay geri ödemesiz Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve başvuru adresi
6 Ay geri ödemesiz Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve başvuru adresi
6 ay ertelemeli kredi başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Destek kredisi nasıl alınır?
6 ay ertelemeli kredi başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Destek kredisi nasıl alınır?
LPG'ye müthiş indirim geliyor!
LPG'ye müthiş indirim geliyor!
Kovid-19 doları yukarı yönlü baskılıyor
Kovid-19 doları yukarı yönlü baskılıyor
BP'den Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akarkayıt desteği
BP'den Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akarkayıt desteği
Çalışma bakanlığının ödediği 1000 TL destek o tarihte hesaplarda
Çalışma bakanlığının ödediği 1000 TL destek o tarihte hesaplarda

Popüler Haberler

10 Bin lira 36 Ay Vadeli bireysel Temel ihtiyaç desteği paketinin başvuru detayları ve geri ödeme koşulları
Nisan’da Netflix Türkiye’de hangi dizi ve filmler var?
Alef ne zaman başlıyor? Alef 1. bölüm fragmanı ve konusu
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif ayrıldı mı, neden yoklar? Ezgi ve Elif geri gelecek mi?
TÜİK Nisan Ayı Kira artış oranları belli oldu mu? Nisan ayı TÜFE ve ÜFE oranları açıklandı mı? Kira artışı ne kadar olacak?
EDHO Ömür façalı ölecek mi? İlyas ve Ömür'ün bebeği yaşayacak mı?
EBA şifresi nasıl alınır? Eba şifremi unuttum, yeni şifre nasıl alınır?
Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları ne zaman başlayacak? Maçların ne zaman başlayacağı belli mi?
El yıkamanın doğru yöntemi nasıldır? Hijyenik el yıkama yöntemi
Devlete zekat verilir mi? Diyanet zekat açıklaması!
Sicili bozuk ve kara listede olan esnafa kredi veren bankalar hangileri? Kara listedeyken kredi nasıl çekilir?
Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü WhatsApp soru hattı
Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından renkli #evdekal paylaşımları
Adil Karaismailoğlu kimdir?, Aslen nerelidir, kaç yaşındadır, kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı olarak atanan Adil Karaismailoğlu hakkında bilgiler
Otobüsle şehirler arası seyahat tamamen yasaklandı mı, kısıtlama ve yasak detayları neler? Seyahat için nerden izin alınmalı?
Mucize Doktor final mi yapıyor, bitiyor iddiaları doğru mu? Taner Ölmez Ali Vefa Dudullu Postası’nda mı oynayacak, diziden ayrılıyor mu?
2020 Nisan Ayı Evde Bakım Parası Yatan iller 2 Nisan Perşembe Güncel Listesi Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri
İnfaz paketi kapsamında hangi suçlar af kapsamına girmiyor?
1000 TL Sosyal yardım başvuru sonuçları nereden açıklandı? Yardım yattı mı, yatacak mı?
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif neden yok, neden gittiler, elendiler mi?
Hoverboard nedir, nasıl kullanılır? Hoverboard özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.