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Berat Albayrak Açıkladı! Ücretsiz izne çıkarılan çalışana 3 Ay 1170 TL. destek verilecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bazı önemli açıklamalarda bulundu. Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay 1170 TL destek verilecek! İşte desteğin tüm ayrıntılar…

17 Nisan 2020 Cuma 18:47
Berat Albayrak Açıkladı! Ücretsiz izne çıkarılan çalışana 3 Ay 1170 TL. destek verilecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak. Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum.”

Kısa çalışma ödeneğine şimdiye kadar 200.000’den çok şirket, 2 milyondan çok çalışan bünyesinde başvuru yapıldı. Bunların 700.000’ine onay verildi. 25.000 TL seviyesindeki destek finansmanına ise 290.000 esnaf başvurdu ve bu destek kapsamında 4 milyar 73 milyon TL finansman verildi.

Bireysel destek paketi kapsamında 4.2 milyon vatandaş başvurdu. 250.000’den çok vatandaşa 1.5 milyar TL yardım yapıldı.

İşe Devam finansmanı kapsamında 66.171 şirket başvurdu ve bu şirketlerden 34.858’ine toplamda 29 milyar 558 milyon TL verildi.

Kamu bankaların vatandaşların borçlarını belirlenmiş sürelerde ertelemesine karşılık özel bankalar buna yönelik bir adım atmamıştır.

Son Güncelleme: 17.04.2020 18:47
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