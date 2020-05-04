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Berber, kuaförler, AVM'ler , güzellik merkezleri ve diğer işletmeler ne zaman açılacak?

Coronavirüs nedeniyle açıklanan 4 aşamalı plan kapsamında ''Berber, kuaförler, AVM'ler, güzellik merkezleri ve diğer işletmeler ne zaman açılacak?'' sorularının yanıtı ortaya çıktı. İşte normalleşme süreci ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:21
Berber, kuaförler, AVM'ler , güzellik merkezleri ve diğer işletmeler ne zaman açılacak?

Coronavirüs salgını sonucunda vaka sayısında azalmalar yaşanırken, ilk vakanın ortaya çıktığı günden bu yana alınan sıkı önlemlerde başarı elde edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında ana gündem maddesi normalleşme takvimi ve coronavirüs oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrasında normalleşmeye geçileceğini işaret etmişti. Normalleşme konusunda 4 aşamalı takvim hazırlanırken, 26 Mayıs tarihi itibariyle bazı esnekliklerin getirilmesi ön görülüyor.

4 aşamada coronavirüs takvimi

İlk aşama hazırlık dönemi kabul edilmekle birlikte 26 Mayıs günü market, berber ve AVM’lerin belirli kısıtlamalar çerçevesinde açılması olarak belirtildi. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil değilken, katı fiziki şartıyla açılması ön görülmektedir.

İkinci aşama ise 27 Mayıs-31 Ağustos 2020 tarihlerinde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılıp uluslararası seyahatin kademeli açılması hedefleniyor.

1 Eylül tarihinde başlayarak yıl sonuna kadar sürecek 3. aşama kapsamında ise okullar açılarak kamu kurumları tam kapasite olarak çalışmaya başlayacak.

1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak 4. aşamadaysa aşının bulunma durumuna bağlı olarak yeni kısıtlama ve esneklikler belirtilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 18:21
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