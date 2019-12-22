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Bes nedir? Zorunlu BES'ten nasıl çıkılır? Zorunlu BES şartları

Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES 1972 ve üstü doğumlu vatandaşları ilgilendiren uygulamalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar “BES nedir?” “Zorunlu BES'ten nasıl çıkılır?” “Zorunlu BES şartları nelerdir” sorularının cevaplarını araştırıyorlar. İşte cevaplar..

22 Aralık 2019 Pazar 11:24
Bes nedir? Zorunlu BES'ten nasıl çıkılır? Zorunlu BES şartları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2012 yılından 2016 yılına kadar nüfusun yaşlı bölümü %17,1 arttı. Bu artış sayılara vurduğumuz zaman nerdeyse bir milyonu buluyor. İnsan ömrü uzarken, çalışma yaşında olan her 100 kişiden bir yaşlı sayısı da artıyor.

Otomatik bireysel emeklilik sistemi, emeklilik yıllarını maddi açıdan rahat geçirmek amacıyla devletin teşviki ile ortaya çıkan bir uygulamadır. Şu an 47 yaş ve üstünde olan insanların dahil olduğu bu sistem ilk başta bin ve daha fazla çalışana sahip işyerlerinde 1 Ocak 2017’de başladı. Sonrasında iki yüz elli ve bin arasında çalışanı olanlar da dahil oldu. İlerleyen süreçlerde;

  • Çalışan sayısı yüz ile iki yüz elli arasında olan işyerlerinde çalışanlar 01/07/2017,
  • Çalışan sayısı elli ile yüz arasında olan işyerlerinde çalışanlar 01/01/2018,
  • Çalışan sayısı on ile elli arasında olan işyerlerinde çalışanlar 01/07/2018 ,
  • Çalışan sayısı beş ile on arasında olan işyerlerinde çalışanlar 01/01/2019 tarihi itibari ile bireysel emeklilik planına katılacaklardır.

 Ne Kadar Kazanç Sağlayacak?

Kazancınızın %3’ü kadar aylık birikim tutarı sağlayacak olan uygulama sayesinde en çok üç ay da ara verebilmek mümkün. Ara verme talebini ise üç iş gününden önce haber vermek gerekiyor.

Bireysel emeklilik sisteminde durmaya devam etmeniz halinde devletin katkı payından faydalanacak ve bir kereliğine 1000 TL tutarında bir destek alacaksınız. 10 yıl kadar uygulamada bulunmanız halinde devlet toplam birikimin %5’i oranında da katkı sağlayacaktır.

İlk üç yıl içinde uygulamadan çekilmeniz durumunda 3-6 yıl için %15, 6-10 yıl için %35, 10 yılını doldurduğunuz için %60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamladığınızda %100 devlet katkısı hak ediş oranı olacaktır.

Bunların dışında iki ay içinde cayma hakkı söz konusu olup uygulamadan ayrılırken alınan parayı ve gelen miktarı da on güne kadar alabileceksiniz.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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