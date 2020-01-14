Beyaz şapkalı mantar yetiştiriciliğine 30 bin tl hibe

Mantarlar lezzetli ve insan sağlığı için oldukça faydalı yiyeceklerdir. Dünyanın birçok yerinde bulunan çiftçilerin çoğu yetiştirdiği ürünlere çeşit eklemek ve çoğu bitkinin büyümediği gölgeli alanlardan faydalanmak ve değerlendirmek için mantar yetiştirir. Doğru metotlarla yapılan mantar yetiştiriciliğinde yatırımın geri dönüş süresi diğer işlere oranla çok kısadır. Aylar içinde başlangıç maliyetlerinizi karşılayabilir ve kara geçebilirsiniz. Mantar yetiştiriciliği saydığımız tüm bu sebeplerle iş kurmak isteyen girişimcilerin ilgisini çekmektedir.

Beyaz Şapkalı Mantar

Devlet tarafından tarım alanında birçok teşvik kampanyası düzenlenmiştir. Bu teşvikler sayesinde ülkemizde tarım alanında artarak gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Çilek, zeytin, buğday gibi tarım ürünlerinin yanı sıra ülkemizde son yıllarda mantar yetiştiriciliğinde de artış yaşanmaktadır. 2019 yılında Devlet mantar yetiştiricilerine 30 bin TL hibe vermişti. Verilen bu hibenin 2020 yılında da devam edeceği ve başvuruların devam edeceği söyleniyor. Bazı bankalarda mantar yetiştiriciliği için başvuruda bulunan müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır.

Beyaz Şapkalı Mantar Yetiştiriciliği Kredisi Veren Bankalar

Kültür mantarı ve İstiridye mantarı yetiştirmek için başvuruda bulunan vatandaşlara devlet desteğinin yanı sıra bankalarda kredi desteği sunmaktadır. Her geçen gün gelişme gösteren bu alana ilgi büyük. Teşvik kampanyaları sayesinde üreticiler daha rahat bir şekilde üretim süreçlerini tamamlayabiliyor ve kısa bir sürede kar elde edebiliyorlar. Mantar üreticiliği için kredi sağlayan bankalar ise şu şekildedir;.

• Akbank

• İş Bankası

• Garanti Bankası

• Ziraat

• TEB

• Albaraka

• Şekerbank

Bitkisel Üretim Kredisi Nedir?

Tarım ile ilgili hangi alanda olursa olsun ilgilenmek isteyen vatandaşlara verilen bir kredi çeşididir. Kurulması ya da üretilmesi daha zor mekanlar ve ürünler için insanların başvurdukları bu krediler, sera ve soğuk hava deposu gibi yerlerin kurulması için kolay ve rahatlatıcı bir yöntemdir. Tarım yapmak için alınacak olan tarla için veya hali hazırda bulunan tarlanın sulamam sistemi gibi altyapısal sorunlarının giderilmesi için kullanılan krediler aynı zamanda ilaç ve gübre alımı, ürünün nakliyesi ve pazarlanması gibi çeşitli seçenekler için de kullanılabilmektedir.

Mantar yetiştiriciliği çok hızlı sonuç veren bir alandır.Bu yüzden birçok üretici bu alanı tercih etmektedir. Vatandaşların bu alana girmeden önce mantarın nasıl yetiştirildiği, nasıl paketlendiği ve nasıl satıldığı gibi kuralları bilmesi gerekmektedir. Ayrıca devlet tarafından uygulanan teşviklerin şartlarını ve kurallarını da bilmesi gerekmektedir.

Mantar Üretimi Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Beyaz Şapkalı Mantar Yetiştiriciliğine 30 Bin Lira Hibe

Öncelikli olarak mantar, etrafında yaşayan insanları rahatsız edecek derecede koku yapmaktadır. Bu yüzden yerleşim alanlarından uzak 100 metrekarelik bir alan mantar yetiştiriciliği yapabilmeniz için yeterli olacaktır. Üretim alanında gerekli olan nemi sağlamak için gerekli ekipmanlar, mantar yetiştirme rafları, kompostlar ve diğer malzemeler için ortalama 50 bin liraya ihtiyacınız olacaktır. Bunun için bulunduğunuz bölgede Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu teşviklerden yararlanabilmek için girişimcilik sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Bu sertifikanın yanı sıra mantar yetiştiriciliği için özel bir sertifikaya sahip olmanız gerekmektedir. Bu sertifikalara Halk Eğitim merkezlerinde açılan kurslara katılarak alabilirsiniz.

Tarım ile ilgilenen ve ürünlerine mantarı da eklemek isteyen veya sadece mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar için Tarım ve Orman bakanlığı tarafından 30.000 TL hibe sağlanmaktadır. 2019 yılında başlayan bu uygulamanın 2020 yılında da süreceği düşünülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu hibenin yanı sıra bankalar da çeşitli kredi imkanları sunmaktadır. Ziraat Bankası devlet tarafından verilen desteğin yaklaşık 3 katı kredi imkanları sunmaktadır. Ayrıca krediye düşük faiz oranları uygulayan banka, ödemeler için ise 1 yıl ile 4 yıl arasında bir zaman vermektedir.