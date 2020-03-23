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Beyoğlu'nda kadın karantinadan kaçtı, polis alarma geçti

Beyoğlu'nda, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden test sonuçlarını beklemeden kaçan kadın Taksim'de yakalandı. Sağlık görevlileri gelene kadar kadının etrafı polis tarafından sarıldı.

23 Mart 2020 Pazartesi 13:50
Beyoğlu'nda kadın karantinadan kaçtı, polis alarma geçti

İstanbul Beyoğlu'ndan bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'be yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile başvuran bir kadın, kroonavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı ve bir dizi test uygulandı. Fakat kadın test sonuçlarını beklemeden görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.

Hastane görevlileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kaçan kadın Taksim'de yakalanırken, belirtilen adrese özel kıyafetli sağlık görevlilerinin gelmeleri beklendi. Polis ekipleri tedbir amaçlı kadının etrafını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle kadına yaklaşmayarak ablukaya aldılar.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, söz konusu kadını ambulansa alarak tekrar hastaneye götürdü. Kadının ambulansa alınarak götürülmesinin hemen ardından durdurulduğu yer Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlileri tarafından titizlikle temizlenerek dezenfekte edildi.

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IstanbulKadınHastaneBeyoğluKarantina
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