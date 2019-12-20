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Bim 27 Aralık – 3 Ocak 2020 Cuma aktüel indirimli kampanya ürünleri

Bim marketlerin yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bim marketlerde 27 Aralık – 3 Ocak 2020 Cuma kampanyalı ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte Bim 27 Aralık – 3 Ocak 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

20 Aralık 2019 Cuma 23:24
Bim 27 Aralık – 3 Ocak 2020 Cuma aktüel indirimli kampanya ürünleri

Türkiye’nin en büyük marketlerinden Bim’in yeni aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bim Market Cuma aktüel ürünler kampanyası kapsamında 27 Aralık ile 3 Ocak 2020 tarihleri arasında bazı ürünleri indirimli olacak satışa sunacak.

27 Aralık 3 Ocak Cuma günü aktüel ürünler kataloğundaki Çift kişilik kadife yorgan 129 TL fiyatla satışa sunulacak. Ayrıca Pierre Cardin kol saati 149 TL ile Bim mağazalarında olacak.

Bim 27 Aralık – 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda ayak masaj aleti 100 TL fiyatla raflardaki yerini alacak. Mağazanın yeni aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, şarjlı el süpürgesi gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak.

İşte Bim 27 Aralık – 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu…

bim aktüel ürünler kataloğı

bim aktüel ürünler

 

Son Güncelleme: 20.12.2019 23:24
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