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Bim 8 Mayıs – 15 Mayıs 2020 Cuma indirimli aktüel ürünler listesi

Bim Marketler, düzenli olarak çeşitli ürünlerde indirim ve kampanyalara giderek müşterilerinin yüzünü güldürüyor. İşte, Bim Marketlerde 8 Mayıs Cuma günü başlayıp 15 Mayıs 2020 Cuma günü bitecek aktüel ürün indirimleri.

05 Mayıs 2020 Salı 04:30
Bim 8 Mayıs – 15 Mayıs 2020 Cuma indirimli aktüel ürünler listesi

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gıda sektöründe de hareketlenmeler çeşitli indirim ve kampanyalar yaşanmaya başladı. Türkiye’nin en büyük marketlerinden biri olan Bim Marketlerde 8 Mayıs- 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olacak fırsatlar kataloğunu yayınladı. Bu kampanya kapsamında, Meizu cep telefonu 799 TL’ye, iabra elite 65T titanyum tam kablosuz kulaklık 499 TL’ye, İntenso kablosuz şarj aleti 70 TL’ye, Casio metal kordon kol saati 125 TL’ye Lava ızgara tava 60 TL gibi fiyatlarla Bim raflarında yerini alacak. Saymış olduğumuz ya da saymayıp aşağıda belirttiğimiz ürünler hakkında intenet üzerinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bunların yanı sıra birçok ev eşyasında da indirime ve kampanyaya giden Bim, tencere takımı, ütü gibi ürünlere de kataloğunda yer veriyor. 8 Mayıs 2020 tarihinde başlayıp 15 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak kampanyalı günlerde eksiklerinizi ve ihtiyaçlarınızı kolaylıkla giderebilirsiniz. İşte Bim Marketlerde indirime girecek olan ürünler kataloğu şu şekildedir;

Son Güncelleme: 05.05.2020 04:30
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