İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112920
ALTIN
297.428
DOLAR
5.9722
STERLİN
7.8080
EURO
6.6471

Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?

Yeni yılda poşetlere zam yapıldığı iddialarının ardından Bim, A 101, Şok gibi marketlerde poşet fiyatlarının ne kadar olduğu ve poşetlerin 30 kuruş mu olduğu merak edilir hale geldi. Poşet fiyatlarıyla ilgili bakanlıktan açıklama geldi.

03 Ocak 2020 Cuma 12:27
Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?

Plastik poşetlere yeni yılda zam yapıldığı iddiaları son günlerde gündem oldu. Plastik poşetler geçtiğimiz yılda alınan bir kararla 25 kuruş fiyatla satılmaya başlanmıştı. Yeni yılla birlikte plastik poşetlere zam yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan poşet fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. Plastik poşetler yeni yılda da 25 kuruştan satılacak.

Poşetler 30 Kuruş Mu Oldu?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’dan yeni yıldaki poşet ücretlerine ilişkin açıklama geldi. Mehmet Emin Binpınar poşetlerin 2020 yılında da 25 kuruştan satılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aralık enflasyon rakamlarına göre kira zamları belli oldu! 2020'de kiralara ne kadar zam yapılacak?
Aralık enflasyon rakamlarına göre kira zamları belli oldu! 2020'de kiralara ne kadar zam yapılacak?
TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre memur ve emeklinin maaş farklarıda belli oldu
TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre memur ve emeklinin maaş farklarıda belli oldu
Mobilyada KDV oranı 18'den yüzde 8'e düşürüldü!
Mobilyada KDV oranı 18'den yüzde 8'e düşürüldü!
Elektrik kesintileri olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı! 13 termik santral kapatıldı
Elektrik kesintileri olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı! 13 termik santral kapatıldı
Bakanlıktan poşet fiyatı açıklaması; 2020'de fiyatlar sabit tutulacak
Bakanlıktan poşet fiyatı açıklaması; 2020'de fiyatlar sabit tutulacak
Avukatlık tarifesinde 2020 yılı yeni ücretleri belli oldu
Avukatlık tarifesinde 2020 yılı yeni ücretleri belli oldu

Popüler Haberler

Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları
Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri
Senetle araba satan firmalar ve şartları
Atiye dizisi nerede çekiliyor?
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?
Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?
MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri
Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi - Burcunuza göre gündelik yaşantınızda sizi neler bekliyor?
Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?
Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?
Fox TV Seç Birini başvuru formu ve şartları
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Kadın dizisi bu hafta var mı yok mu? 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Ferhat ile Şirin final mi yaptı?
Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı gerçekleşecek! Personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler?
Cingöz Recai 2 filmi çekilecek mi?
Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu?
SSK, SGK toptan geri ödeme nedir? SGK toptan ödemeden kimler yararlanabilir?
Fox TV Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? Benimle Söyle 2020 Fox TV’de ne zaman başlıyor?
Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama detayları
Dualı cuma mesajları 3 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.