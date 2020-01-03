Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?

Plastik poşetlere yeni yılda zam yapıldığı iddiaları son günlerde gündem oldu. Plastik poşetler geçtiğimiz yılda alınan bir kararla 25 kuruş fiyatla satılmaya başlanmıştı. Yeni yılla birlikte plastik poşetlere zam yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı.
Poşetler 30 Kuruş Mu Oldu?
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’dan yeni yıldaki poşet ücretlerine ilişkin açıklama geldi. Mehmet Emin Binpınar poşetlerin 2020 yılında da 25 kuruştan satılacağını belirtti.
Son Güncelleme: 03.01.2020 12:27