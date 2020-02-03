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Bimde bu hafta 7 Şubat – 14 Şubat 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan Bim her hafta avantajlı ürünleri ile kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İşte Bim’de bu hafta 7 Şubat – 14 Şubat 2020 Cuma aktüel ürünler kampanyası hakkındaki tüm ayrıntılar…

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:44
Bimde bu hafta 7 Şubat – 14 Şubat 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Türkiye’nin pek çok noktasındaki şubeleri ile vatandaşların en uğrak noktalarından biri olan Bim marketler çeşitli ürünleri ile satışlarına devam ediyor. Her hafta olduğu gibi 7 Şubat ve 14 Şubat arasındaki hafta da Bim marketler oluşturduğu aktüel ürünler kataloğu ile birçok kullanışlı üründe uygun fiyatlar sunacak.

Bim marketlerin 7 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında müşterilerine sunduğu aktüel ürünler arasında en çok LG K11 cep telefonu ve Philips buharlı ütü ilgi çekmiş gibi görünüyor. Avantajlı fiyatlarıyla müşterilerin şimdiden dikkatini toplayan pek çok farklı ürünün yanı sıra Anica cyclone elektrikli süpürge de 379 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Bim mağazalarında 7 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında satılacak olan ürünlerin tamamını aşağıdaki kısımda yer alan aktüel ürünler kataloğunda görebilirsiniz.

Son Güncelleme: 03.02.2020 13:44
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