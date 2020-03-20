Bir devrin sonu! Pazar ve manavlardaki seçmece ürünlere yasak geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemler hakkında bilgilendirme yazısı gönderdi. Gözderilen bilgikendirme yazısında ise yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışlarına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirtildi.

Ticaret Bakanı Pekcan, siz konusu tedbir kararları ile ilgili yaptığı açıklamasında, pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacağını ve ambalajsız olarak satılan sebze ve meyvelerin vatandaşlar tarafından seçilmeden alınacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığına dikkat çeken Bakan Pekcan, ticaretle uğraşan vatandaşlara yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirmek istediklerini, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Alınan tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini belirten Bakan Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şu şekilde aktardı:

"Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak. Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak. Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak."

Bakan Pekcan, ayrıca koronavirüsünün daha fazla yayılmasını önlemek için halkın alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak dikkatli olmaları konusunda da uyardı.



