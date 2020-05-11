Birçok ürüne ek gümrük vergisi geldi! İşte ürünler

Dünyayı esir alan salgın hastalık koronavirüs ekonomileri de etkilemeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bir çok ürüne 30 Eylül'e kadar yüzde 30, sonrasında ise yüzde 25 oranında uygulanak üzere ek gümrük vergisi getirildi.

Vergi duyurusunda, "Dünya genelinde yaşanılan KOVID-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:32