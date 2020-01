Bireysel emeklilik maaş ve birikim hesaplaması nasıl yapılır?

Bireysel emeklilik hesaplaması her ay yatırılan miktara göre yapılır. Her ay prime asıl kazancın %3’ü baz alınır ve hesaplanır. Bireysel emeklilik Sistemi’nde kişi şartları yerine getirmesi durumunda, devlet tarafından verilen katkı miktarı da hesaplanır. Eğer istenen şartlar yerine getirilmişse her ay yatırılan miktarın üzerine devlet desteği eklenir.

Bireysel emeklilikte alınacak maaş nasıl hesaplanır?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde alınacak maaşın hesaplanması için aylık yatırılan tutarın bilinmesi gerekir. Aylık yatırılan tutar, prime esas kazancın en %3’ü oranında yatırılır. Yani aylık yatırılan tutar en az 54.50 TL olacaktır. Diğer yandan üst limit, gayri resmi gelirler de bildirilerek kişi tarafından belirlenir.

Bunun dışında herhangi bir yan geliri olmayan, sadece kişinin maaşı baz alınarak yapılabilecek en yüksek limit 352 TL olacaktır. Belirlenen bu prim ödemesi, kişinin maaşından otomatik olarak kesilecektir. Ayrıca belirtilen prim tutarı daha sonra değiştirilemez. Ancak Bireysel Emeklilik Sistemi’nden çıkış yapılabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olmak için en az 10 yıl yatırım yapılması gerekir. Kurum ile yapılmış olan anlaşma gereği, aylık yatırılan tutar 120 ile çarpılır. Daha sonra çıkan tutarın %25’i devlet katkısı olarak eklenir. Bu işlemlerin sonunda toplam ücret belirlenir.

Bireysel emeklilikte yapılan toplam birikim nasıl hesaplanır?

Toplam birikim, her ay yatırılan tutarın ay sayısı ile çarpılarak elde edilen miktara %25 devlet katkısı eklenerek elde edilir. Ancak bazı durumlarda toplam birikimle orantılı olmayan aylık maaş alımı gerçekleşebilir. Böyle bir sorunla karşılaşanlar banka ev sigorta şirketiyle görüşmelidir.

Bireysel emeklilik yatırımları hangi bakanlık tarafından koruma altına alınır?

Bireysel emeklilik adı altında yatırdığınız para T.C Hazine Bakanlığı tarafından korunur. Hazine Müsteşarlığı paranızı sürekli olarak kontrol eder ve yatırımınız Sermaye Piyasası Fonu olarak değerlendirilir.

Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı miktarı nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı almak için nasıl başvuru yapılmalıdır?

Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı %25’tir. Devlet her ay yatırılan tutarın %25’i oranında katkı yapar. Bu katkının yatıp yatmadığını hesabınızdan görmeniz mümkündür. Ancak devlet katkısı alabilmeniz için başvuru yapmalı ve bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ni kullananların devlet katkısından faydalanmak için en az 3 yıl boyunca sistemden çıkmayacaklarını belirtmeleri gerekir. Ayrıca kişi verilen sözün ardından aylık en az 100 TL yatırması gerekir. Bunun yanı sıra belirlenen miktarın en fazla 3 katı kadar ödeme yapılabilir. Ancak bu fazla ödemelerin not edilip hesaplama yapılırken unutulmaması gerekmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı alma şartları nelerdir?

Bireysel emekliliğe bağlı olan kişilerin devlet katkısı almak için yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır;

Ödemeler yapılmaya 3 yıldan sonra başlar. 3 yıl süre ile sistemde kalınmalıdır.

Yılın sonunda verilen devlet katkısı, toplam ödemenin %15’idir.

Yılını sistemde dolduranların ödemeleri %35 devlet katkısı ile yapılır.

10 yıl süre ile sistemde kalınması durumunda 56 yaş sınırı ile emekli olunabilir.

Maluliyet durumunda yaş şartı kalkar. Kişi, parasını ister toplu, ister maaş olarak aylık alabilir.

Vefat durumunda ödemeler kişinin vasilerine yapılır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin avantajları nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

Ödediğiniz katkı payı ne kadar yüksek olursa, emekliliğinizde o kadar aylık lama şansınız olmaktadır.

Sisteme giriş tarihinizi erken tutmanız durumunda erken emeklilik imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca sistemde kalma sürenizin artması, paranızın değerlenmesini sağlayacaktır.

Diğer emeklilik türlerine kıyasla devlet katkısı sayesinde daha yüksek bir pay alma şansı bulunmaktadır.

Sistemde yaptığınız ödemeye ara verme şansınız bulunmaktadır. Bunu önceden haber vermek kaydıyla, maddi olarak sıkışık dönemlerinizde ödeme yapmak zorunda değilsiniz.

Birikimlerinizi istediğiniz yatırım fonuna yönlendirerek karlı bir gelir miktarı elde edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne sigorta şirketinin etkisi nedir?

Sigorta şirketleri bireysel emeklilik fonu adı altında bazı fırsatları vatandaşlara sunmaktadır. Her şirket belli dönemlerde bazı kampanyaları hazırlamaktadır. Bu kampanyaları takip ederek size en uygun olan şirketle çalışabilirsiniz. Bunun dışında bankalarda bireysel emeklilik işlemleri yapmaktadır. Eğer maaşınızı aldığınız veya çalıştığınız bir banka varsa bireysel emekliliği o banka üzerinden yapmanız size banka nezdinde kredi alırken kolaylık sağlayacaktır.

Bireysel Emeklilik Sistemi nasıl iptal edilir?

BES iptal edilmesi için anlaşmanın yapıldığı banka veya sigorta şirketinden iptal dilekçesi alınmalıdır. Bu iptal dilekçesi banka şubelerinin yanı sıra telefon numarası veya mobil şubeler tarafından da alınabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden çıkış yapmanın birçok yolu vardır. Sistemden çıkış yapmak isteyen kişiler intenet üzerinden çıkış yapabilir, bunun yanı sıra cep telefonunda yer alan mobil bankacılık uygulamasıyla da çıkış yapmak mümkündür. Bunların dışında banka şubelerine giderek de çıkış yapılabilir.

Çıkış yapmak isteyen kişiler eğer 3 yıldan az sürede sistemde yer almışsa, ödedikleri ücretleri devlet katkısı olmadan geri alabilirler.