Bireysel Temel destek kredisi başvuru koşulları nelerdir? 10.000 TL Başvurular devam ediyor mu?

Aylık gelir durumu 5 bin TL’den daha az olan vatandaşlara temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üç kamu bankası tarafından kredi olanağı sağlanmaktadır. Vatandaşlar 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi kullanmak suretiyle 6 ayı geri ödemesiz 36 aya varan vadelerle kredi sahibi olabiliyor.

Temel ihtiyaç kredisinden kimler yararlanamayacak?

Açık takip kaydı olan, karşılıksız çeki olan ve açık protestolu senedi bulunan vatandaşlardan herhangi birisi kredi kullanırsa diğeri kullanamayacaktır. Kredi Garanti Fonu kefaletli kredileri eşit taksitlerle ödenebilecektir.

Kimler temel ihtiyaç destek kredisine başvuru yapabilir?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan temel ihtiyaç desteği kredi başvurusu 1 Nisan tarihinden bu yana sürüyor. Coronavirüs sebebiyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 aya varan ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL’ye kadar destek kredisinden faydalanmak mümkündür. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; 5 bin TL ve altında gelir sahibi olan vatandaşlar 10 bin TL’ye kadar, düşük maliyetli temel ihtiyaç kredisinin desteğe alındığını duyurdu. 3.7 milyon vatandaşlarımız başvuruda bulunurken, ödemelerin bu hafta itibariyle başlatılacağını aktarmıştı.

Temel ihtiyaç destek kredisi nasıl kullanılacak?

Kredi başvurusunda bulunan ve olumlu sonuç bildirimi alan vatandaşlar, bankaların mobil uygulamalarından kredilerini aktif hale getirebilecekler. Kredisine onay verilen bireylerin krediyi aktif hale getirebilmesi için uygulaması gereken bazı yollar vardır. Bunlar; ihtiyaç kredisi sekmesine tıklayıp, temel destek ihtiyaç kredisini seçip ardından talep edilen miktar ve vade sayısı seçilmelidir. Sonraki aşamadaysa ‘’Devam’’ sekmesine basıp işlemi sonuçlandırmanızda fayda var.

Temel ihtiyaç kredisi geri ödeme detayları

5 bin TL’lik krediler için ilk 6 ay geri ödeme olmayacak ve sonrasında 30 ay boyunca 188 TL,

7 bin 500 TL’lik krediler için ilk 6 ay geri ödeme olmayacak ve sonrasında 30 ay boyunca 282 TL,

10 bin TL’lik krediler için ilk 6 ay geri ödeme olmayacak ve sonrasında 30 ay boyunca 376 TL ödeme yapılacak.

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